Conductor ebrio fue interceptado por maniobras peligrosas

El test de alcoholemia arrojó 1,47 g/l. Por la falta de grúa, el vehículo no pudo ser secuestrado y una conductora alternativa continuó el traslado.

Durante la mañana del sábado, alrededor de las 7:25, personal de la Comisaría Segunda y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) realizaba controles vehiculares en el sector de despeje de inmediaciones de locales nocturnos, en la zona de La Loma.

En ese contexto, los agentes advirtieron que un Chevrolet Corsa circulaba ejecutando maniobras peligrosas. Al identificar al conductor, constataron que presentaba un evidente estado de ebriedad, con balbuceos y fuerte aliento etílico.

Tras solicitar la presencia de personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), se le practicó el test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,47 g/l. La documentación del vehículo se encontraba en regla, pero debido a la falta de grúa —tanto la de traslado como la municipal estaban fuera de servicio— no fue posible secuestrar el rodado.

Finalmente, se labró el acta correspondiente y el automóvil continuó su marcha conducido por una conductora alternativa.