Se hallaba internado en el Hospital Regional. Resultó atropellado el viernes cuando habría intentado subir al camión para frenarlo, ya que se había desplazado cuesta abajo sin control.

Falleció el hombre que fue embestido por un camión

Un hombre de 65 años que había resultado gravemente herido tras ser golpeado por un camión en el barrio San Martín murió este sábado en el Hospital Regional.

El accidente se había registrado el viernes por la mañana en la calle Los Naranjos al 800, cuando el vehículo comenzó a desplazarse sin conductor en una zona con desnivel.

De acuerdo con los datos preliminares, el hombre -que sería el dueño del camión- habría intentado subirse al vehículo para frenarlo, pero fue embestido por el rodado en movimiento.

Tras el impacto, el camión continuó avanzando varios metros y chocó contra un nicho de gas ubicado frente a una vivienda, lo que provocó una fuga que derivó en la evacuación de la vivienda.

El accidente fatal se produjo en jurisdicción policial de la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia y la causa judicial es instruida por el Ministerio Público Fiscal.