Dos adolescentes heridos tras chocar con un montículo de tierra

Los jóvenes, de 15 y 16 años, circulaban en un cuatriciclo cuando impactaron contra un montículo de tierra ubicado sobre la calzada. Fueron trasladados al Hospital Regional y el vehículo quedó secuestrado.

La Policía de la Seccional Tercera intervino el viernes por la noche en un siniestro vehicular ocurrido en la intersección de avenida Canadá y El Patagónico, en barrio Roca. El aviso ingresó alrededor de las 21:40, lo que motivó el inmediato desplazamiento de una comitiva hacia el lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron a dos adolescentes de 15 y 16 años tendidos sobre la calzada y con dolores corporales producto de una caída. Según las primeras averiguaciones, ambos circulaban en un cuatriciclo por avenida Canadá cuando, al llegar a la zona donde se ejecutan obras municipales, no advirtieron la presencia de un montículo de tierra utilizado en los trabajos sobre la calzada. El vehículo impactó contra el material y los jóvenes terminaron cayendo al suelo.

Personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) 107 asistió a los menores y dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación más completa. Fueron acompañados por uno de sus progenitores.

En el lugar se labró el acta de infracción correspondiente y el cuatriciclo fue secuestrado de manera preventiva.