Robó en un auto y luego le dio un ataque de convulsiones

El hecho ocurrió en Los Duraznos y San Martín. El sospechoso, de 18 años, había sustraído una bolsa con pertenencias de un vehículo estacionado.

Un joven de 18 años fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Regional luego de sufrir convulsiones minutos después de haber robado pertenencias del interior de un vehículo en la zona de Los Duraznos y San Martín.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:15 del sábado, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre convulsionando en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un grupo de personas reunidas alrededor de O.L.E.

Entre los presentes se encontraba la propietaria del vehículo, quien explicó que momentos antes el joven había roto el vidrio lateral izquierdo de su auto y le había sustraído una bolsa de nylon con diversas pertenencias, entre ellas elementos de vajilla, ropa y una campera de trabajo de la empresa donde presta servicios.

La mujer decidió seguir al sospechoso y logró recuperar la bolsa en la misma esquina donde posteriormente se descompensó. Ante la situación, la Policía solicitó asistencia médica y el joven fue trasladado al nosocomio local, donde quedó internado y bajo custodia.