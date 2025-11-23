Las Flores: conductor armado en auto robado

Una mujer denunció el robo de su Ford Ka y minutos después la Policía lo localizó circulando por avenida Rivadavia.

Un operativo policial permitió recuperar en pocos minutos un vehículo robado en el barrio Las Flores y detener al conductor, que además portaba un arma de fuego. El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 00:55, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre la sustracción de un Ford Ka estacionado en la calle Carabelas.

La dueña del auto denunció que el robo se produjo entre las 22:30 del sábado y las 00:30 del domingo, mientras el vehículo permanecía estacionado en la vereda de su domicilio. Tras obtener la información de que el rodado tenía poco combustible, efectivos de la Seccional Cuarta se dirigieron a la estación de servicio ubicada en avenida Kennedy y Rivadavia para verificar si había pasado por el lugar.

En ese momento, los policías divisaron al Ford Ka circulando por avenida Rivadavia. Rápidamente interceptaron el automóvil a metros del cruce con avenida Kennedy y obligaron al conductor a detener la marcha. Al realizarle un palpado preventivo, constataron que llevaba en un bolsillo de la campera una pistola.

El hombre, identificado como G.R.J., de 36 años, fue detenido de inmediato y trasladado a la comisaría, donde quedó alojado. El vehículo, que tenía la llave de arranque colocada y no presentaba daños visibles en puertas ni cristales, fue secuestrado para peritajes por parte del personal de Criminalística.