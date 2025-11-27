El sospechoso, de 39 años, había recuperado su libertad en mayo. Fue arrestado tras una serie de allanamientos donde encontraron cocaína, un arma de fuego y motocicletas robadas dentro de sus domicilios. Quedó imputado por infracción a la Ley 23.737.

Detenido por montar un "kiosco" de droga en las 1008 había sido liberado en mayo

El protagonista central del operativo antidroga realizado esta semana en las 1008 Viviendas es un hombre de 39 años que, pese a haber recuperado la libertad hace apenas seis meses, volvió a quedar detenido por presunta venta de estupefacientes.

Según confirmaron fuentes policiales, el sospechoso tiene antecedentes y habría retomado su actividad delictiva en poco tiempo, lo que derivó en su nueva captura.

Durante los allanamientos ejecutados por la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, los investigadores encontraron elementos que refuerzan la acusación: cocaína en diferentes formatos —incluido fraccionamiento para la venta—, balanzas de precisión, insumos para estirar la sustancia, un arma de fuego y dos motocicletas robadas guardadas dentro de los departamentos vinculados al detenido.

El subcomisario Debis Daniel, jefe de la división investigativa, explicó que el procedimiento se llevó adelante tras una pesquisa que apuntaba directamente al hombre ahora arrestado. Su historial delictivo y los movimientos detectados en la zona fortalecieron las sospechas. “Se trata de una persona conocida por la policía, con antecedentes y recientemente liberada”, señaló el jefe policial en diálogo con Del Mar Digital.

A partir de los hallazgos, el sospechoso fue demorado y puesto a disposición de la Justicia federal por violación a la Ley 23.737. Su situación procesal se definirá en los próximos días, mientras continúa bajo custodia.