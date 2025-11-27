Buscaban a dos motochorros y hallaron 600 plantas de marihuana

En tres allanamientos simultáneos llevados a cabo este jueves en Caleta Olivia por policías de la División de Investigaciones (DDI) se descubrieron dos plantaciones de marihuana, la principal de ellas en el barrio Industrial.

Aunque hasta avanzada la tarde no se había suministrado información oficial, fuentes confiables revelaron a El Patagónico que los operativos ordenados por la justicia estaban inicialmente vinculados a la búsqueda de motochorros.

Se trata de dos sujetos que, el pasado viernes 14 de noviembre, encapuchados, asaltaron a mano armada al chofer de un camión repartidor de mercadería cuando se retiraba de una pollería del barrio San Martín y le sustrajeron una suma de aproximadamente 6 millones de pesos.

Los allanamientos se realizaron en una vivienda y galpón situados en la calle Ypefianos del barrio Industrial, donde los efectivos de la DDI, con el apoyo de unidades tácticas operativas y de comisarías, hallaron un invernadero con centenares de recipientes plásticos en las que se cultivaban plantas de marihuana y reflectores para posibilitar su crecimiento con temperatura adecuada.

En ese lugar también se procedió a detener a un hombre, pero hasta el momento no se sabe fehacientemente si era uno de los motochorros buscado.

Otro de los operativos tuvo lugar en la calle Vernet, casi esquina con la avenida Tierra del Fuego, zona del barrio Perito Moreno y el restante en un domicilio del barrio Unión, detrás del Centro de Educación Municipal por el Arte (CeMEPA).

En uno de esos sitios, sin darse mayores precisiones, se habrían encontrado otras plantas de marihuana e incluso partes de la moto utilizada en el asalto al repartidor, ya que los involucrados en el hecho se ocuparon de desarmarla a sabiendas que su inconfundible figura ya había quedado registrada en un video que captara un testigo circunstancial de ese hecho.

De acuerdo a los datos aportados a El Patagónico, se incautaron al menos 600 plantas de marihuana, las que en su mayoría habían comenzado a cultivarse hace pocas semanas, pero otras ya superaban el metro de altura, habiendo también intervenido en los operativos funcionarios del Ministerio de Seguridad.