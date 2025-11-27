El municipio profundiza trabajos se señalización y prevención vial

La municipalidad de Caleta dio continuidad esta semana al plan de Seguridad Vial con intervenciones que apuntan a fortalecer la prevención y mejorar las condiciones de circulación para peatones y conductores.

Las tareas coordinadas por la Secretaría de Gobierno se concretaron sobre calles Juana Terráz en el barrio Nuevos Pobladores; Alvear y Malvinas Argentinas en barrio Perito Moreno; y en avenida Independencia, incluyendo pintado de cordones, sendas peatonales y la incorporación de señalización.

Viviana Castro, coordinadora de la Secretaría de Gobierno, explicó que, durante esta etapa, además de los sectores céntricos, se decidió intervenir en arterias en las que el área de Obras Publicas se encuentra concluyendo trabajos de asfaltado o bacheo.

En este sentido, resaltó que las prioridades del Plan de Seguridad Vial son establecidas a partir de una mesa de trabajo junto al gabinete municipal, encabezado por el intendente Pablo Carrizo, considerando demandas de la comunidad, seguridad de peatones y conductores vehiculares, como también el embellecimiento de la ciudad.

“Desde allí salen los requerimientos que pasan por instituciones intermedias, uniones vecinales, clubes, entre otros. También se hace mucho hincapié, ya que en esto fue tajante el intendente, de priorizar los sectores con núcleos educativos”, subrayó.

Por último, adelantó que los trabajos continuarán por zonas concurridas en la temporada estival como la costanera y el radio céntrico, sin descuidar los barrios más alejados.

Fuente: Prensa Municipal