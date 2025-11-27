Pareja de austríacos recorre la Patagonia en moto con sidecar

La afluencia de motociclistas extranjeros y argentinos que hacen su paso por Caleta Olivia se intensificó en el curso de las últimas semanas con el advenimiento de la temporada estival.

La mayoría de los que proceden de otros países son brasileros con máquinas de alta cilindrada quienes alternan rutas cordilleranas y de la meseta patagónica, teniendo como principales destinos turísticos el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz y Ushuaia en Tierra del Fuego.

Pero este jueves llamó la atención el paso de una vistosa motocicleta Ural de 750 cc. modelo 2020 con sidecar que son vehículos de una sola rueda en la que viaja un pasajero y entre ambos conforman un triciclo que posibilita llevar una mayor cantidad de equipaje.

Sus ocupantes son Gerd Schwab y su esposa Renate, matrimonio de jubilados que proviene de Innsbruck (Austria) y mucha gente se les acerco cuando se detuvieron por algunos minutos en inmediaciones del Gorosito, con la finalidad de compartir fotografías y videos.

En breve diálogo con El Patagónico contaron que ellos llegaron por vía aérea hasta Valparaiso (Chile) donde iniciaron el vieje con la moto que previamente habían enviado por barco hasta esa ciudad.

Posteriormente ingresaron a territorio argentino por Mendoza y desde allí visitaron Córdoba, Santa Fe y Buenos Airea para luego continuar por la Ruta 3 y llegar a la Patagonia, con el fin de conocer Ushuaia y luego el glaciar Perito Moreno.

Tras ello, con rumbo norte, tienen previsto visitar de manera alternada otros destinos turísticos ubicados a ambos lados de la cordillera de los Andes y más tarde recorrer otros países de Latinoamérica “pero sin apuro y sin tiempo estimado para nuestro raid porque somos jubilados” dijo sonriente Gerd Schwab.