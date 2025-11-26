Ajedrez, atletismo y muestra estudiantil en el barrio 2 de Abril

Tres establecimientos que conforman el núcleo educativo del barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, anunciaron la realización de eventos simultáneos para el viernes 28 de noviembre.

El Colegio Secundario Nº 6 tiene previsto llevar adelante el segundo Encuentro de Ajedrez y la muestra anual de trabajos prácticos y de investigación del alumnado, en tanto que la Escuela Primaria Nº 57 y el Jardín de Infantes Nº 42 promocionan una corrida y caminata por las calles internas de ese sector urbano conformado por departamentos en edificios monoblocks.

Los detalles de estas actividades fueron dados conocer en una rueda de prensa que ofrecieran la vicerrectora del Colegio Nº 6, profesora Paola Fernández; las profesoras de educación física de la Escuela Primaria Nº 57, Micaela Hernández y Débora Nieto; y los directivos de la Escuela de Ajedrez local Fabián Kuck y Miguel Kuck.

El evento atlético no competitivo está previsto para las 10:30 y se denomina “la vuelta al barrio”,

Contempla la participación no solo de alumnos y docentes de la escuela primaria sino de todos los vecinos que deseen sumarse a la iniciativa e incluso se cursaron invitaciones a los niños y padres del jardín y a la escuela de gimnasia de adultos mayores “Contagiando Alegría”.

Este proyecto deportivo y recreartivo contará con el apoyo de inspectores de tránsito del municipio para brindar seguridad a los participantes, para lo cual estará interrumpida la circulación de vehículos.

Respecto al Encuentro de Ajedrez, el mismo se llevará a cabo en el gimnasio del Colegio Nº 6 en el marco de los Juegos Evita y está destinado a niños y adolescentes.

Los encargados de la organización y fiscalización hicieron saber que se utilizará un sistema suizo que permite concentrar a muchos participantes en diferentes rangos para agilizar las partidas que tendrán un ritmo de juego de diez minutos.

Los ganadores de las diferentes categorías recibirán premios consistentes en trofeos y medallas que aportará el municipio.

Y en lo que hace a la muestra anual del alumnado del Colegio Nº 6, la profesora Fernández, dijo que la misma se llevará a cabo de 9 a 12 y de 14 a 17 y uno de los trabajos que sobresalieron este año está vinculado a la recuperación de la huerta escolar, tratándose de un trabajo que se articuló en red con otras instituciones.