1008 Viviendas: cinco allanamientos por una causa federal

Fuerzas federales y provinciales irrumpieron en distintos puntos del barrio 30 de Octubre. Hubo secuestro de cocaína y armas, y las tareas continúan en pasajes internos del histórico complejo habitacional.

La jornada del miércoles arrancó con un fuerte despliegue de seguridad en el barrio conocido como “1008 Viviendas”, donde se lleva adelante un operativo de magnitud vinculado a una investigación por comercialización de estupefacientes.

Desde primeras horas, agentes de la Policía Federal y efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Policía del Chubut ingresaron de manera coordinada a distintas viviendas del sector.

Según confirmaron fuentes judiciales, se ejecutan al menos cinco allanamientos simultáneos ordenados por el Juzgado Federal, distribuidos en diferentes manzanas del barrio 30 de Octubre.

Durante el procedimiento fueron incautadas armas de fuego y dosis de cocaína, aunque todavía no se detalló el volumen total de la droga secuestrada. En paralelo, los equipos especiales continúan registrando departamentos, patios internos y pasajes del complejo, mientras se espera que a lo largo del día se conozcan más resultados del operativo.