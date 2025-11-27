El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la sucursal de La Anónima ubicada frente a la Seccional Primera.

Detienen a un hombre que intentó robar perfumes en un supermercado

Este miércoles, alrededor de las 19:55, personal de la Comisaría Seccional Primera intervino en un hecho de tentativa de hurto en el supermercado La Anónima, ubicado en San Martín Nº 100.

Según informaron fuentes policiales, el alerta fue emitido por un efectivo que cumplía funciones como policía adicional en el comercio, quien indicó que tenían retenido a un hombre que había intentado sustraer dos perfumes marca Kevin, valuados en un total de $47.800.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado posteriormente a la dependencia policial para los trámites de rigor.