Reclama por su moto: "empecé a trabajar hace una semana"

Emiliano Real brindó un crudo testimonio sobre lo que siente al ser otra víctima de la inseguridad en Comodoro. Le robaron de su casa, en Palazzo, la moto con la que iba a su trabajo en Rada Tilly.

“Empecé a trabajar hace una semana en un vivero que queda en Rada Tilly y para eso necesito la moto; si no gasto más en un Uber que lo que gano”, señaló Emiliano Real, un joven que fue víctima de la inseguridad este lunes a la madrugada.

“Primero me agarre una depresión porque me costó tanto tenerla y que me la arrebaten así, como si nada. La pagué con esfuerzo y el seguro parece que no lo cubre”, señaló en declaraciones a AZM Tv.

La policía investiga el hecho, “pero dicen que es difícil porque al ser moto pueden hacer cualquier cosa: la desarman y venden las piezas”.

El joven contó que el lunes “me levanté a las 7 de la mañana para ir a trabajar y ahí pude ver por la ventana que no estaba la moto y el portón abierto”.

Acotó que “a la madrugada me levanté para sacar el perro a hacer sus necesidades y no escuchamos nada raro. El robo fue a las 5.03; la tenía con el volante trabado; estaba sin la llave puesta. No la arrancaron y por las cámaras se ve que le rompieron el tambor de arranque y le quitaron piezas, como los retrovisores, para que no la reconozcan”.

En las imágenes se ve que los ladrones se llevaron el vehículo empujándolo. Eran dos los sujetos y se movilizaban en otra moto, de color negro y sin patente. Ambos actuaron con casco, encapuchados y vestían buzos.

Pese a todo, Emiliano no pierde la esperanza de recuperar su herramienta de trabajo. “Es una moto Honda XR 150 blanca, con algunos stickers rojos y tiene el guardabarros delantero con una mordida de mi perro. Está sin el espejo retrovisor derecho porque lo encontramos a media cuadra”, describió.

Su teléfono por cualquier novedad es 2975131442.