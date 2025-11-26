Reclama por su moto: "empecé a trabajar hace una semana"

“Empecé a trabajar hace una semana en un vivero que queda en Rada Tilly y para eso necesito la moto; si no gasto más en un Uber que lo que gano”, señaló Emiliano Real, un joven que fue víctima de la inseguridad este lunes a la madrugada.
“Primero me agarre una depresión porque me costó tanto tenerla y que me la arrebaten así, como si nada. La pagué con esfuerzo y el seguro parece que no lo cubre”, señaló en declaraciones a AZM Tv.
La policía investiga el hecho, “pero dicen que es difícil porque al ser moto pueden hacer cualquier cosa: la desarman y venden las piezas”.
El joven contó que el lunes “me levanté a las 7 de la mañana para ir a trabajar y ahí pude ver por la ventana que no estaba la moto y el portón abierto”.
Acotó que “a la madrugada me levanté para sacar el perro a hacer sus necesidades y no escuchamos nada raro. El robo fue a las 5.03; la tenía con el volante trabado; estaba sin la llave puesta. No la arrancaron y por las cámaras se ve que le rompieron el tambor de arranque y le quitaron piezas, como los retrovisores, para que no la reconozcan”.
En las imágenes se ve que los ladrones se llevaron el vehículo empujándolo. Eran dos los sujetos y se movilizaban en otra moto, de color negro y sin patente. Ambos actuaron con casco, encapuchados y vestían buzos.
Pese a todo, Emiliano no pierde la esperanza de recuperar su herramienta de trabajo. “Es una moto Honda XR 150 blanca, con algunos stickers rojos y tiene el guardabarros delantero con una mordida de mi perro. Está sin el espejo retrovisor derecho porque lo encontramos a media cuadra”, describió.
Su teléfono por cualquier novedad es 2975131442.