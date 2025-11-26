Tinelli les avisó a sus hijos que no los podría mantener más

Luego del conflicto con la Juanita, el conductor habría decidido anunciarle a su familia que ya no podrá solventar los gastos de los que tienen la mayoría de edad.

Los Tinelli han sido parte de las noticias mediáticas durante las últimas semanas, debido al conflicto familiar que Marcelo tuvo con su hija Juanita, debido a que la joven dio a conocer que había recibido amenazas por un tema vinculado a su padre. Además, el conductor se ha visto afectado por una importante crisis financiera que se ha convertido en algo de conocimiento público.

En este contexto, Gustavo Méndez -en La Posta del Espectáculo en el stream de la TV Pública- dijo que el empresario le habría informado a sus cuatro hijos mayores de edad que ya no los mantendrá y dio a conocer qué hará la mayor de las hijas, Candelaria, para poder generar ingresos.

"Antes de que explote esta bomba, Tinelli le había alquilado un departamento a Cande en la misma zona en la que vivían. Pero Marcelo tomó cartas en el asunto y le dijo que no la podía mantener más. Entonces ella volvió a Only fans porque tiene que pagar el alquiler en dólares", dijo Méndez.

Cande tenía la cuenta de contenido para adultos desde hace tiempo, pero la había dejado inactiva por pedido de Coti Sorokin cuando se casaron. Pero ya separada, la joven influencer utilizó sus redes sociales para compartir el link donde pueden ver sus fotos y videos por un costo inicial de 8 dólares hasta 50.

Naiara Vecchio agregó durante el programa que Cande "tenía una facturación altísima y era de lo que más vivía", a lo que Méndez sumó en relación a la actuación de la hija mayor de Tinelli como modelo de distintas marcas que "es vaga; no le gusta tener que cumplir con las marcas y le copa más lo otro".