Otra tragedia en rutas chilenas: murieron dos argentinos y quedaron internados sus nietos

El siniestro ocurrió en la región de Valparaíso y dejó a dos menores internados en grave estado. Las primeras pericias apuntan a una maniobra indebida y a la escasa visibilidad por neblina como factores determinantes.

A solo tres días del accidente que costó la vida a un joven neuquino en territorio chileno, otra tragedia vial volvió a sacudir la zona cordillerana. Esta vez, un choque frontal en la autopista Los Andes, en la región de Valparaíso, dejó tres víctimas fatales: una pareja mendocina y un ciudadano brasileño radicado en Chile.

El impacto involucró a un Fiat Cronos con patente argentina, que viajaba desde Mendoza, y una camioneta SUV chilena conducida por Silas Cruz de Oliveira, de 50 años, quien trabajaba en el Hospital de Llay Llay. Dentro del automóvil argentino se trasladaban Víctor Venturin (65) y Mónica Elsa Torres (64), quienes murieron en el lugar. Sus nietos, de 11 y 13 años, permanecen internados en estado grave.

De acuerdo con las primeras pericias, el Cronos habría invadido el carril contrario instantes antes del choque, aunque aún no se precisó qué originó esa maniobra. Autoridades de Carabineros señalaron además que una densa neblina reducía la visibilidad durante la mañana, lo que podría haber sido un factor determinante.

El tránsito en la autopista fue interrumpido en ambos sentidos para facilitar las tareas de rescate, el traslado de los heridos y el retiro de los cuerpos. El corte generó fuertes demoras en una ruta estratégica para el movimiento entre Chile y Argentina.

Las identidades de las víctimas fueron confirmadas horas más tarde. Los mendocinos Venturin y Torres viajaban junto a sus nietos, mientras que el tercer fallecido, Cruz de Oliveira, residía desde hacía años en Chile. La investigación continúa para establecer con claridad cómo se desencadenó el fatal choque.