La actriz compartió una supuesta primera experiencia íntima con el futbolista pero en las redes expusieron que lo engañó.

La China Suárez le mintió a Mauro Icardi por su "primera vez" y quedó en evidencia

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la conversación digital, aun sin proponérselo. Cada movimiento que hace, cada frase que suelta o cada gesto que comparte en redes se transforma en un terreno fértil para la polémica. Y esta vez no fue la excepción.

Mientras continúa instalada en Estambul junto a Mauro Icardi, el fin de semana una simple historia de Instagram alcanzó para reavivar viejos debates y darle combustible a sus detractores, que siempre están atentos a cualquier detalle. La China siempre da que hablar y esta vez armó un revuelo total.

Todo comenzó días atrás, cuando un usuario publicó un video recopilando distintas entrevistas de la China hablando de sus relaciones amorosas. En ese compilado, se la escuchaba repetir ideas que -según la mirada de quienes no la quieren- parecerían calcadas entre una pareja y otra.

En uno de los fragmentos, por ejemplo,contaba que sus amigos le decían que “ella iba a terminar con Rusherking”, algo que ella negaba; una declaración que, para algunos, hizo ruido con otra frase reciente referida a Mauro Icardi. Ese video se viralizó en cuestión de horas y los haters hicieron el resto: críticas, ironías y comparaciones que volaron en todas las direcciones.

Sin embargo, la China parece seguir adelante sin prestar demasiada atención. Este fin de semana visitó a Icardi después de su partido número 100 en el Galatasaray, donde el futbolista metió un gol decisivo.

Tras el encuentro, ambos compartieron una cena íntima en Estambul y fue allí donde la China decidió publicar una storie que, otra vez, encendió las redes. En la postal se veía una botella de vino tinto, dos copas y una frase que desató el análisis inmediato: “Salud. Celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto”.

La imagen, que para muchos podría haber sido simplemente romántica, terminó derivando en comparaciones con su relación pasada con Benjamín Vicuña. Según los usuarios más filosos, en su momento ella también había agradecido al actor chileno por compartir con ella “su pasión por el vino y la gastronomía”. Esto no pasó desapercibido entre quienes señalan cualquier gesto repetido.

Quien no dejó pasar la situación fue Pochi de Gossipeame, que replicó en sus historias uno de los tantos comentarios irónicos que circulaban en redes y lanzó una frase que rápidamente hizo ruido: que “la China no tiene memoria”.