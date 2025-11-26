Vicuña fue contundente al mencionar donde pasaran las fiestas sus hijos

El actor chileno Benjamín Vicuña volvió a Buenos Aires tras un breve viaje a su tierra natal, acompañado de sus hijos pequeños Amancio y Magnolia, producto de su relación con Eugenia “La China” Suárez.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, Vicuña aterrizó en Ezeiza en las últimas horas del martes y, en medio de la polémica por el discutido “centro de vida” de los niños, fue contundente al referirse dónde pasarán sus hijos las fiestas de Navidad y Fin de Año, desestimando que sea en Turquía, donde reside actualmente su ex pareja con Mauro Icardi.

En diálogo con un móvil de LAM (América TV), Vicuña dijo acerca del viaje a Chile que utilizó para reconectar con su familia: “Me encanta volver a mi país, mis raíces, mi gente, mi familia, sus abuelos, sus primos, sus sobrinos. Es un laburo que hay que hacer. La gente que tiene familia sabe que eso hay que hacerlo”.

La cronista no dudó en preguntarse si este año pasará las Fiestas con sus hijos pequeños, a pesar de que ahora los menores no tengan un destino fijo desde que su madre empezó su relación con el ex de Wanda Nara.

“Las Fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia, así que este año no va a ser la excepción”, expresó.