El nuevo novio de Jesica Cirio acumula una deuda millonaria

Mientras disfrutan una escapada a Uruguay, Nicolás Trombino quedó en el centro de la polémica por una deuda millonaria y una investigación judicial.

La administración del edificio descubrió que el propietario del departamento donde vive está muerto y no hay herederos identificados.

La relación entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que se conociera que el empresario acumula una deuda millonaria en expensas y será investigado por la Justicia.

Según analizó la Agencia Noticias Argentinas, el fin de semana, la modelo fue vista junto a Trombino en Uruguay, en plena escapada romántica pero mientras la pareja disfruta, en televisión volvieron a poner el foco sobre los problemas legales del joven empresario.

La Justicia investiga al novio de Jesica Cirio por una deuda de $34 millones en Puerto Madero

En el programa de eltrece, Pampito recordó que Trombino ya había sido denunciado por la familia de un ex trabajador y lanzó una frase irónica: “Es tremendo el ojo que tiene Jesica para elegir candidatos. Siempre terminan en la Justicia”.

El conductor detalló que Trombino vive en el exclusivo edificio Château de Puerto Madero, uno de los más lujosos de la ciudad. Allí, según reveló, acumula una deuda enorme: “Debe 34 millones de pesos. Un montón de plata, eso sin contar intereses ni gastos cuando judicialicen el caso”.

Además, explicó que, debido a un cambio en la administración del edificio, la deuda quedó dividida: “Debe 21 millones a una parte y el resto a otra”.

Asimismo, se reveló un detalle que sorprendió hasta a los panelistas: “El administrador quiso comunicarse con el dueño del departamento, porque Trombino es inquilino y se encontraron con que el dueño está muerto”.

Esa revelación abrió un interrogante aún mayor: “Todavía no encontraron ningún heredero. Están investigando por qué él está en el departamento y a quién responde si este hombre murió”.

La combinación de deudas millonarias, denuncias previas y ahora la situación irregular del departamento vuelve a poner a Nicolás Trombino en el centro de la polémica.