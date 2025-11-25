Crece el rumor de ruptura del dúo Miranda!

Ángel de Brito deslizó que la banda podría estar de cara a su último show y que la mala relación entre los cantantes sería el principal motivo.

Miranda! La rompió el pasado domingo en el Estadio Ferro en un show ante más de 35 mil personas en la que se destacó la participación de Lali Espósito. El duo volverá a presentarse el 20 de diciembre con lo que sería, según trascendió, el último show del grupo.

Así lo reveló Ángel de Brito en LAM (América) quien confirmó que la banda se separará luego de su último concierto y será hasta nuevo aviso. “Se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027”, reveló el periodista.

Todo indica que se filtró un flyer con el anuncio de despedida y que rápidamente salieron a desmentir lo informado y eliminaron la publicación. “La versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía. De hecho, se notó esto en el show del fin de semana pasado”, aportó el periodista de América.

“Juliana estaba de muy mal ajunté. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como les pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”, sumó.