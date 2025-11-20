Viviana Canosa contra Fabiola Yáñez: "Es una delincuente y una pobre infeliz"

La conductora tildó de “mentirosa” a la exprimera dama y habló de una presunta “operación” en su contra.

Fabiola Yáñez brindó una entrevista en LAM, en la que mencionó nuevamente presuntas infidelidades de Alberto Fernández e incluyó el nombre de Viviana Canosa, quien expresó que iniciaría acciones legales por injurias. Además, la conductora realizó posteriormente un feroz descargo contra la exprimera dama.

A través de su programa de streaming en Carnaval, la periodista dijo: “Esa delincuente llamada Fabiola Yáñez osó hablar de mí, calumniarme, decir barbaridades y la verdad que no me lo voy a bancar”. Según explicó, antes de contestar prefirió ver con detenimiento la entrevista con Ángel de Brito.

“Me lo voy a tomar con humor porque para entender lo que decía tuve que ver el tape cinco o seis veces. Dijo todas mentiras. Hasta su exmarido habló, y por eso jodo con que Alberto por una vez dijo la verdad”, continuó la comunicadora.

Canosa también dijo que se toma el asunto “como de quien viene” e hizo una lectura política sobre lo ocurrido. En ese sentido, afirmó: “Es una operación del Gobierno para conmigo, como siempre. Me quieren cancelar y sacar, les molesta hasta que esté en un streaming”. Según sus palabras, los dichos de Yáñez responderían a un intento de perjudicarla públicamente.

La periodista también definió a la exprimera dama como “una pobre infeliz” y aseguró que recibió datos sobre personas que, según su versión, habrían participado de una maniobra en su contra. “Me contaron quiénes son las personas que operaron en mi contra, para ensuciarme, y ya no me sorprende nada”, señaló.

Canosa dedicó otro tramo de su descargo a cuestionar la forma en que, según ella, se presentó Yáñez en la entrevista. En esa línea, dijo: “Casi que tengo que subtitularla porque entre malbec y el rivotril que toma... Traté de entender lo que decía y quería ensuciarme, pero no porque sí, sino porque alguien la financia”.

La acusación incluyó la mención a un presunto sostén económico detrás de la exposición mediática de Yáñez. “Tiene una persona que la financió en Madrid y que la financia acá, y es la persona que está operando en mi contra, así que me da lo mismo”, afirmó.

LO QUE NO SE VIO DE LA ENTREVISTA

En LAM difundieron un fragmento inédito de la entrevista que Ángel de Brito le realizó a Yáñez. En ese material se escucha cómo le preguntan a la exprimera dama: “¿A Viviana Canosa le había prometido que iba a ser vocera de la Presidencia?”.

Ante la pregunta, la entrevistada responde: “Eso es lo que él inventó. Ellos tenían una relación. Ella pensó que él la iba a poner a ella como primera dama y, cuando eso no sucedió, le empezó a pegar como le empezó a pegar”, dijo.

Y luego agregó: “Yo le dije [al expresidente]: ‘está claro que esta mujer es una mujer despechada’. Y él me dijo: ‘te voy a explicar qué pasó, ella me pidió ser secretaria de medios y, como le dije que no, se la agarró conmigo’”.