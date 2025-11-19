La Joaqui disparó fuerte contra la China Suárez: "No tenemos los mismos valores"

La cantante no dudó en hablar de la amistad que mantuvo con la actriz y reveló por qué se distanciaron.

En las últimas semanas, Yanina Latorre dio a conocer el motivo por el que La Joaqui y la China Suárez dejaron de ser amigas y la polémica se reavivó.

Según contó la conductora de Sálvese quien pueda, la cantante mantuvo un romance con James Rodríguez y al terminar el vínculo, la actriz se acercó a él y también tuvo un amorío.

En medio de esta situación, este martes, el cronista de Latorre fue a buscar a la participante de MasterChef Celebrity y le consultó sobre esta versión. Ella, sin vueltas, respondió y lanzó picantes declaraciones sobre la novia de Mauro Icardi.

La entrevista comenzó con la pregunta directa del cronista, Rodrigo Bar: “Hablan mucho de esto de que vos tenías un vínculo con la China, que después se rompió. ¿Esto fue así? ¿Pasó algo?”, indagó.

“No, nos desvinculamos porque nos dejamos de pertenecer. Obviamente hay cosas que cuando vas creciendo, en la preadultez pensás igual, cuando ya entrás a los 30 tal vez dejás de pensar igual. Y yo soy una persona que, si no me estoy entendiendo con vos, la mejor”, respondió la artista.

“Dejemos el amor intacto. Pero quedarse hasta odiarse es algo que tenemos que dejar de tener como tabú. No tenemos los mismos valores o los mismos pensamientos. Está bien no pensar igual. Lo que está mal es forzar un vínculo que ya no fluye. Por respeto a lo que fue”, agregó.

Embed

Además, se refirió a las versiones sobre supuestos conflictos por un hombre: “Independientemente de lo que haya sucedido, si pasó o no, lo que se dice, yo no me pelearía con una mujer por eso, por un chico. Eso va más allá”.

Para cerrar, dijo: “De hecho, las cosas que se sugieren fueron mucho después de que yo me dejé de vincular con la China. Nos dejamos de vincular porque teníamos intereses distintos. Ella quería ir por la izquierda y yo por la derecha”.