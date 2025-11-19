Johnny Depp confundió a Wanda Nara con una empleada de limpieza

El actor y director de cine estuvo en la Argentina en el marco del estreno de su última película y su pasó no pasó inadvertido. Enojo en Telefe.

La visita de Johnny Depp en Argentina generó un revuelo en Telefe y alimentó aún más la interna entre dos famosísimas conductoras. Es que el actor es muy amigo de Verónica Lozano y de su pareja “el Corcho” Rodriguez y por ello eligió su programa para una nota exclusiva.

Sin embago, la polémica llegó cuando Wanda Nara abandonó los estudios donde se grababa MasterChef Celebrity y corrió en busca de la foto con Depp. Lozano reconoció que no le gustó la forma en que la conductora del reality fue a encontrarse con el actor estadounidense.

La crítica llegó cuando Lozano fulminó a Wanda al asegurar que “la mata como su ego” ya que consideró que la foto era un palo directo para Mauro Icardi.

Más allá de la interna que generó entre ambas conductoras, un dato que se conoció en las ultimas horas es que Johnny Depp en ese encuentro con Wanda Nara no sabía absolutamente quién era y hasta creyó que se trataba de una empleada de limpieza.