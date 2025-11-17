La actriz y el futbolista fueron entrevistados y revelaron distintos detalles de su relación.

Icardi reveló qué día se conoció con La China y estalló la red: "No les dan las cuentas"

La China Suárez asistió al programa de Mario Pergolini, Otro día perdido (El Trece), y reveló la fecha en que se conoció con Mauro Icardi.

La entrevista inició con la actriz sentada sola en el sillón, donde se animó a responder todas las preguntas del conductor, por más picante que fueran.

Incluso, indagó en la fecha en que se vieron, cara a cara, por primera vez. Según ella, fue hace "tres años y medio creo. Él es mejor que yo con las fechas. Nunca fui muy de las fechas".

Más tarde, se sumó el futbolista a la nota y reveló con exactitud: "Nos conocemos, exacto, desde el 2021. Nos conocimos en París".

En ese momento, la red estalló recordando la infidelidad del delantero para con Wanda Nara en ese mismo año mientras jugaba en el Paris Saint Germain. Incluso, acusaron de "mentirosa" a la actriz por decir que había sido un año más tarde.

Luego, blanquearon que la fecha oficial en la que se pusieron de novios fue el 29 de noviembre, hace casi un año atrás, por lo que, rápidamente, los internautas se acordaron que durante esos días se la vio a ella junto a Franco Colapinto, a quien se había tatuado y luego tapó.

Entre algunos de los comentarios que se destacaron en la red fueron:

"No tienen fecha porque no les dan las cuentas".

"¿Dónde están los que le decían mitómana a Wanda? No mintió Tobal, no mintió Pampita. Fue su amante desde 2021".

"Encima ella dijo que se conocían desde hace tres años, cuando Icardi dijo 2021. Los números no dan ni ahí".

"Y el 18 se estaba tatuando a Colapinto".