Quién es el hombre a quien denunció Cris Morena por acoso

En el programa Tarde o Temprano revelaron detalles sobre la difícil situación que le toca atravesar a Cris Morena desde 2020 con el acoso de una persona. En el programa televisivo los panelistas revelaron información sobre la persona como su identidad, la edad y dónde vive.

“Se llama Leonardo Lo Giudice, tiene 51 años y vive en Lanús”, reveló la periodista Belén Ludueña, mientras que el abogado y periodista Pampa Mónaco sumó: “Esta causa se inicia en 2020, en plena pandemia, cuando empezábamos a salir”.

“En el 2020 hay una denuncia, este hombre empieza a incumplir desde julio a esta parte y ahora vuelve a hacer una denuncia por desobediencia”, agregó en información la conductora. A su vez, Fernanda Iglesias contó detalles de la cuenta de Instagram que tiene el acosador: “Me llama la atención porque estoy viendo el Instagram de este hombre. Por ejemplo, lo sigue Roberto Piazza. A él le pone likes Roberto Piazza. Tiene una foto con Claudia Puyó, es músico. Evidentemente tiene contacto con gente de la farándula, porque para que te siga Roberto Piazza…”.

Embed ¡Información exclusiva de #TardeOTemprano! Cris Morena, es víctima de un acosador y Belén Ludueña junto a su equipo dieron a conocer todos los detalles sobre el tema.#lovieneltrece pic.twitter.com/Yh107rvDCl — eltrece (@eltreceoficial) November 13, 2025

"Tiene un perfil abierto con 857 seguidores, Roberto Piazza es el más famoso. Pero estoy viendo que hace como muchas cosas con la música. Y tiene una foto con Roberto Piazza, justamente, de 2023”, sumó. Mientras tanto Belén reflexionó: “Pero por ahí es una foto que se sacaron en un evento, por ahí no son amigos”. Sin embargo Iglesias confesó que Piazza lo sigue en las redes.