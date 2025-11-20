Avanza la demanda a Mirtha Legrand de Marcelo Campos, su ex chofer

Mirtha Legrand se encuentra atravesando una batalla legal con su exchofer, Marcelo Campos, quien trabajó durante casi 30 años para la diva y ahora le reclama una remuneración por esos años.

Según había explicado meses atrás, el escándalo inició cuando "fui a pedir que me reincorporen la mitad de mi sueldo en negro, que no me dieron nunca desde el año 2006 hasta la fecha, para una medicación. A ellos no les habría importado y no solo eso, sino que encima me echaron". La cifra que reclama es de más de 158 millones de pesos.

De acuerdo a lo que informó Luis Bremer en Desayuno Americano (América TV): “Comienza el juicio con su ex chofer. Porque la semana pasada, y esta es información de último momento, hubo dos audiencias. Una el lunes, la otra el viernes. En ambas audiencias, la jueza que interviene lo que le propuso a los abogados de Mirtha, es pagar todo lo que está reclamando Marcelo, menos las multas".

"La jueza lo que le dice es: pague lo elemental, le dijo a los abogados Funes de Rioja de la señora. Los años adeudados, el mes por año trabajado, más algunos ítems más", especificó sobre el pedido de la Justicia a la diva.

Pero, del lado denunciante no lo aprueban: "¿Qué dijo el abogado de Marcelo? ‘No, nosotros reclamamos una cifra muy superior, esta es muy inferior, no estamos de acuerdo’. Porque hay un dinero que ellos consideran que les corresponde, que no está siendo contemplado por la jueza. Entonces, el viernes terminó esa etapa y hoy se abre a testigos".

Qué pasó con el exchofer de Mirtha Legrand

En su momento trascendió que había un reclamo económico; sin embargo, el hombre tenía la esperanza de poder resolver el conflicto. "Yo tampoco sé por qué me echaron, pero bueno, no hay una causa. A mí no me la dijeron, yo pregunté y no me dijeron nada. Calculo que se resolverá, esa es la idea", declaró mediante un audio que le envió a Nancy Duré para Mediodía Bien Arriba (TV Pública).

Pasados varios meses, Marcelo Campos denunció a Mirtha Legrand. "Viendo cómo se iban dando las cosas, era seguro este desenlace. Yo hablé con Mirtha en octubre de 2023 y me dijo que hablara con el contador para resolverlo, pero la que pone la plata es ella y tenía que estar presente. La reunión se dio el 4 de junio de 2024 con la señora, su apoderado, el contador y yo", relató el exchofer de la diva para MBA (TV Pública).

"Yo les reclamé que me pagaran lo que nunca me pagaron. Porque mi sueldo era una parte en blanco y otra en negro, pero nunca me la dieron. Del 2006 al 2024 jamás me la pagaron y yo seguí yendo a trabajar igual", detalló.

"Como necesitaba comprarme un remedio caro y no me alcanzaba la plata, reclamé lo que faltaba, era la mitad del sueldo. Después de la reunión no me contestaban el teléfono ni me decían nada", continuó.

"Ahí empecé a restringir mi forma de trabajo porque no había una respuesta. Me pedían contemplación con Mirtha, pero ¿hasta dónde hay que esperar? No se resolvió el tema, entonces me reuní con mi abogado en un bar y cuando salí me corrió una escribana para decirme que estaba despedido", contó.