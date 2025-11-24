Murió un integrante de Prefectura tras accidentarse con su moto

Tenía 38 años y cayó en una calle de ripio de Km 8, donde sufrió heridas fatales en la cabeza. No llevaba casco.

Un integrante de la Prefectura Naval Argentina murió este domingo tras un grave accidente de motocicleta ocurrido en el barrio Standart Norte. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 17:40 en la calle Código 2436, a la altura del 1600, cuando el motociclista perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada de ripio.

De acuerdo con el comisario Hugo Morales, jefe de la Seccional de Km 8, en comunicación con Crónica, el hombre no llevaba casco al momento del impacto, lo que agravó las lesiones sufridas. Inicialmente, vecinos de la zona asistieron a la víctima, que permanecía consciente mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Bomberos de la zona céntrica alertaron a la Policía y al arribar al lugar los agentes encontraron al conductor tendido junto a su moto.

Las cámaras de seguridad del sector -que ya están en manos de los investigadores- registraron la secuencia en la que el motociclista llega a una esquina de la calle Código 2436 y derrapa de manera repentina.

Pese al rápido traslado al Hospital Regional, el hombre falleció cerca de las 20:30 debido a los severos traumatismos en la cabeza. Según informaron fuentes policiales, la falta de casco habría sido determinante en el desenlace.

El Ministerio Público Fiscal ordenó una investigación para precisar las circunstancias del hecho y durante la mañana de este lunes se realizó la autopsia correspondiente. Las autoridades ya se contactaron con familiares y compañeros de la víctima.