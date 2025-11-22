El testimonio de Tinelli que destapó una feroz interna con Paula Robles

Tensión máxima con su ex esposa: ¿qué declaró el conductor sobre la noche en la que su hija menor lo llamó aterrada?

La declaración de Marcelo Tinelli como testigo en la causa por amenazas que presentó su hija Juanita abrió una trama inesperada: dejó expuesto el papel de Paula Robles en medio del escándalo y terminó de confirmar que la familia atraviesa uno de sus momentos más tensos. Todo comenzó cuando el conductor fue citado por el fiscal Federico Taramelli, donde relató minuto a minuto cómo recibió aquel mensaje urgente de su hija.

Según declaró ante la Justicia, Marcelo estaba en plena rutina cuando le llegó un “necesito hablar urgente con vos”. Preocupado, la llamó de inmediato. La respuesta lo dejó helado: “Me acaban de amenazar”, le dijo Juana, todavía temblando. En ese instante, la joven mencionó un nombre concreto, señalando a Gustavo Scaglione como el presunto autor de la amenaza.

En la lectura del expediente que hicieron en Tarde o Temprano, Fernanda Iglesias explicó que Marcelo intentó manejar la situación como pudo. Le dijo que hacía años que no tenía contacto con esa persona y trató de calmarla. “Como Juana estaba llorando, él le dijo que se tranquilizara”, detalló Iglesias, subrayando que el conductor intentó bajar la ansiedad de una hija completamente desbordada.

Hasta acá, todo parecía seguir la línea del dramatismo propio de una causa judicial. Pero lo que vino después encendió la interna familiar. La fiscalía, según contaron en el programa, aún no logró peritar el celular de Juana y tampoco pudo comprobar el registro de la llamada a través de las antenas. Un dato que, lejos de apaciguar las cosas, sumó más incertidumbre.

Y en ese clima enrarecido apareció Paula Robles, furiosa. Apenas escuchó que Marcelo intentaba calmar a su hija, tomó el teléfono y lo increpó sin filtros. “¿¡Cómo le vas a decir que se tranquilice a una persona que acaban de amenazar!?”, le gritó, marcando un quiebre rotundo en la conversación. Allí empezó la parte más áspera del relato.

Aturdido por la reacción, Tinelli intentó recuperar el diálogo y pidió: “¡Pasame con Juana!”. Pero ese gesto no alcanzó para frenar la escalada. La joven volvió al teléfono desbordada y, según Marcelo, la charla fue imposible. En su declaración, él mismo admitió: “Juana agarró el teléfono, me insultó y me cortó”.

La escena quedó coronada por un final que muestra crudamente la distancia actual entre padre e hija. Después de cortar, Juana le envió mensajes reprochándole que no la hubiera contenido. “Me dijo que no podía creer que no le diera bola”, relató Marcelo ante el fiscal, revelando un dolor que no suele mostrar en público.

El capítulo concluye con un dato que habla por sí solo: “Ahora estoy bloqueado de todos lados por ella”, dijo Tinelli. Una frase que no solo resume el escándalo judicial, sino también la grieta afectiva que hoy atraviesa a una de las familias más expuestas del país.