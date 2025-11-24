"Soy mamá y no encontraba otra manera de subsistir"

Tras la viralización de su caso y el constante acoso que asegura recibir en redes sociales, la oficial Nicole V. aseguró que subió esos clips "por necesidad".

Luego de que estallara el escándalo por la viralización de sus videos eróticos con el uniforme puesto mientras cumplía con una licencia por “estatus convulsivo”, la policía Nicole V. rompió el silencio y habló de la repercusión que tuvo su caso, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

"Fue un suceso que yo no pensé que se iba a hacer tan viral, pero me encuentro con apoyo de parte de mi familia, mis amigos, lo voy llevando bastante bien, aunque sí se me hace un poco agobiante el tema de que tenga mucho acoso por parte de las redes y demás", contó en diálogo con Telefe Noticias.

En este sentido, se refirió al impacto de la divulgación de lo sucedido: "De repente, de 60.000 seguidores que tenía en Instagram, de la nada subieron a 120.000 y, por el momento, sigue subiendo", acotó.

Seguidamente, reveló sus motivaciones para grabar esos videos: "Sinceramente, como ya se habló en varios medios, yo me encontraba cursando una licencia médica por tratamiento prolongado en un contexto de violencia de género, en donde yo cobraba la mitad de mi sueldo por estar con tratamiento médico y, no se sabe, pero yo soy mamá, tengo una hija, mi familia, de la cual me hago cargo, y no encontraba otra manera de subsistir. Esto fue para buscar otra salida laboral".

Luego, indicó que no sabía sobre el "uso indebido del uniforme", ni que esto pudiera generarle dificultades en su trabajo. "Cuando me notificaron del sumario administrativo, me puse a disposición de la oficina de transparencia de la Policía de la Ciudad. Es más, ahora sigo en contacto con ellos y estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan".

POSIBLE RED DE TRATA

El caso de la oficial Nicole V., suspendida de la Policía de la Ciudad por la producción y viralización de contenido erótico en redes sociales mientras vestía el uniforme oficial, ha tomado un giro mucho más grave debido a la denuncia de un abogado ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero.

Por ello, ahora las autoridades investigan la posible existencia de una red de explotación sexual vinculada a estas actividades. El abogado Rodrigo Tripolone presentó una denuncia formal por la posible comisión de delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación sexual y proxenetismo.

Según el escrito, se señala que la actividad detrás de los videos no sería un hecho aislado, sino que aparentaría ser una "estructura organizada de captación, ofrecimiento y facilitación de contenido sexual". El documento resalta que esta estructura involucraría a "múltiples mujeres", siendo una de ellas la propia agente utilizando el uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.