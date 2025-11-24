Roban una moto de una casa en Palazzo

Un nuevo episodio de inseguridad volvió a preocupar a los vecinos de Próspero Palazzo, cuando una motocicleta fue robada.
El dueño de la Honda XR —blanca y roja, patente A221LOB— denunció que los autores se movilizaban en otra moto y que la secuencia quedó registrada por una cámara de la zona.
“Se alcanza a ver cómo llegan y se van en una moto negra”, explicó el damnificado, quien difundió las imágenes en los grupos vecinales para intentar recuperar el rodado.
La motocicleta sustraída tiene rasgos que facilitan su identificación: el guardabarros delantero está marcado por la mordida de su perro y carece del espejo retrovisor derecho. La víctima solicita que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato.