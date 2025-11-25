Nuevo vuelco en una ruta nacional abandonada por el gobierno de Milei

Un camión que trasladaba fardos de lana terminó volcado sobre la Ruta 25 tras atravesar un sector devastado por baches y deformaciones. El hecho, que no dejó heridos, reavivó las críticas al Gobierno de Javier Milei por el deterioro creciente de las rutas nacionales sin obras ni mantenimiento.

La Ruta Nacional 25 volvió a ser escenario de un siniestro este viernes, cuando el conductor de un camión perdió el control al ingresar a un tramo donde el asfalto presenta huecos profundos, ondulaciones y deformaciones que obligan a maniobras bruscas para evitar daños mayores. La maniobra fallida terminó con el vehículo de gran porte volcado y atravesado parcialmente sobre la calzada.

Pese a la violencia del impacto, el chofer logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones. Personal policial lo asistió de inmediato, mientras el tránsito quedó reducido durante varias horas hasta que se completaron las tareas de estabilización y retiro de la unidad.

El camión transportaba fardos de lana, carga que debió ser asegurada nuevamente antes de autorizar la continuidad del viaje. En el operativo trabajaron efectivos de la Policía del Chubut, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, quienes coordinaron la asistencia y el despeje del corredor.

Este episodio se suma a una serie de accidentes registrados en los últimos meses en rutas nacionales. Vecinos, transportistas y autoridades locales insisten en que la falta de obras y de mantenimiento de Vialidad Nacional —en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei ha frenado inversiones y tareas rutinarias— ha convertido las rutas nacionales en un riesgo permanente.