Murió un argentino tras volcar con una camioneta en Chile

Las autoridades del país andino detuvieron al conductor del vehículo tras el hecho. Según se supo, el hombre no logró controlar el vehículo en una curva.

El sábado, en la ruta que une Cunco con Padre de las Casas, en Chile, una camioneta en la que viajaban cinco residentes de Centenario, provincia del Neuquén, perdió el control y volcó. Uno de ellos murió al instante, pero su identidad se confirmó este domingo.

Se trata de Lautaro Aillapi, de 33 años. De acuerdo con la información publicada por el portal Río Negro, las primeras pericias indicaron que el conductor de la camioneta no logró mantener el dominio al tomar una curva el sector conocido como Estero Cobulto de Temuco, lo que derivó en el siniestro.

Como resultado del impacto, Aillapi sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar, mientras que otros tres ocupantes presentaron lesiones leves. Todos los involucrados recibieron asistencia inmediata por parte de personal sanitario, bomberos y Carabineros, quienes acudieron rápidamente a la zona del accidente.

Las autoridades chilenas detuvieron preventivamente al conductor de la camioneta, quien fue trasladado a una comisaría de Cunco y quedó a disposición de la Fiscalía. Además, se ordenó la realización de análisis toxicológicos y de alcoholemia para determinar si alguno de los ocupantes se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro, intentando esclarecer si el consumo de sustancias pudo haber influido en la pérdida de control del vehículo.

En cuanto a los antecedentes del grupo, señalaron que los cinco habrían participado horas antes en un partido de fútbol en una cancha cercana al lugar del accidente, aunque este dato aún no fue confirmado oficialmente por las autoridades.

La noticia generó una profunda conmoción en Centenario, especialmente porque la información oficial fue escasa durante los primeros momentos. La primera alerta sobre el accidente llegó a la Comisaría Quinta de la ciudad neuquina a través de un testigo que viajaba en otro vehículo y advirtió que el siniestro involucraba a vecinos de la localidad.