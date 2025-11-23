El “Lobo” venció 3-0 a Camioneros, y el “Azurro” le ganó 2-1 a Club Empleados de Comercio por la última fecha de la Zona 11 del Torneo Regional Federal Amateur.

Jorge Newbery finalizó primero con goleada y también se clasificó CAI

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia goleó este domingo 3-0 a Camioneros de Caleta Olivia y se clasificó primero de la Zona 11 -Región Patagonia- del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

Por su parte, su coterráneo Comisión de Actividades Infantiles le ganó de visitante 2-1 a Club Empleados de Comercio de Trelew y clasificó en el segundo puesto.

En La Madriguera, y con el arbitraje de Agustín Linares de Viedma, Newbery se impuso ante el elenco santacruceño, con goles de Tahiel Cárcamo, Leonardo Valdez, ambos en el primer tiempo, mientras que Marcos Rouzies anotó el tercer y último gol del equipo dirigido por Hugo Barrientos.

De esa manera, el “Lobo” terminó primero de la Zona 11 con 13 puntos y se clasificó de manera directa a la tercera fase.

Por su parte, en el estadio 26 de Septiembre y con el arbitraje de Kevin Bustos de Coronel Dorrego (provincia de Buenos Aires), la CAI fue con la ilusión de volverse con la victoria y clasificación, logrando ambos objetivos.

La CAI abrió el marcador gracias a un cabezazo de Lucas Palma, luego de un gran centro de Mateo Conde.

De esa manera, el cuadro “azzurro” comenzaba ganando 1-0 a los 18’ de la etapa inicial.

Pero el CEC llegó al empate a poco de finalizar la primera etapa a través de Fabrizio Romero (45’) que puso el 1-1, resultado con el que se fueron a los vestuarios.

En el segundo tiempo, la CAI llegó al gol del triunfo a través de Gustavo Arce, quien a los 48’ liquidó la historia en terreno trelewense.

De esa manera, la CAI, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, terminó segundo en la Zona 11 y se clasificó para la segunda fase.

cai

…………………

Panorama de la 6ª fecha

DOMINGO 23

- Jorge Newbery 3 / Camioneros 0.

- Club Empleados de Comercio 1 / CAI 2.