El “Globo” se impuso 6-1 y se aseguró un lugar en la final. Ganó Sarmiento y hubo empate 3-3 entre Saavedra-Laprida, mientras que Diadema y Palazzo fue 0-0.

Huracán goleó a Ameghino y es el primer finalista del Zonal "A"

Huracán obtuvo este domingo un contundente triunfo que le permitió convertirse en el primer clasificado para jugar la final del Torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Globo” se impuso en el Estadio Municipal de Kilómetro 3 por 6-1 ante Florentino Ameghino, con cuatro goles de Rodrigo Ledesma -todos en el primer tiempo-, mientras que en la segunda etapa, aumentaron Pablo Zalazar y Dalmiro Lukievicz.

De esa manera, Huracán llegó a los 22 puntos en su grupo y jugará la final del Zonal “A” con el primero que termine en la Zona “A”.

Mientras tanto, en Kilómetro 27, Argentinos Diadema y Próspero Palazzo no pudieron salir del cero.

Por su parte, por la Zona en la Zona “A”, Deportivo Sarmiento le ganó de visitante 3-1 a Tiro Federal. Los goles del elenco, que dirige Gabriel Conde, los marcaron Renzo Baiz (12’PT), Bruno Lefipan (39’PT) y Benjamín Prieto (39’ST). Alan Calfú (21’ST) había puesto el descuento para Tiro.

En el otro partido de la zona, General Saavedra y Laprida empataron en el Parque 3-3.

La fecha se completará el próximo miércoles. Jorge Newbery recibirá a Petroquímica por la Zona “A”, mientras que por la “B”, Comisión de Actividades Infantiles visitará a Unión San Martín Azcuénaga.

Panorama de la 8ª fecha

DOMINGO 23

Zona “A”

- Tiro Federal 1 / Deportivo Sarmiento 3.

- General Saavedra 3 / Laprida 3.

Zona “B”

- Florentino Ameghino 1 / Huracán 6.

- Argentinos Diadema 0 / Próspero Palazzo 0.

MIERCOLES 26 (18:30 Primera – 16:00 Reserva)

Zona “A”

Jorge Newbery vs Petroquímica

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Gastón Verón.

Cancha: Jorge Newbery.

MIERCOLES 26 (18:30 Primera – 16:30 Reserva)

Zona “B”

- Unión San Martín Azcuénaga vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Blas Subelza.

Asistentes: Carlos Quintana y Yamila Ramos.

Cancha: USMA.