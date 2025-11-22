Huracán busca dar otro paso en el Zonal "A"

Visitará este domingo a Florentino Ameghino en uno de los cuatro partidos que se jugarán por la 8ª fecha. La jornada arranca a las 16.

Huracán, líder absoluto de la Zona “B”, visitará este domingo a Florentino Ameghino, en uno de los partidos que se jugarán por la 8ª fecha del Torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugará en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, dará comienzo a las 16 y será arbitrado por Luis Fimiani quien estará acompañado por Lucas Bres y Víctor Velarde.

El “Globo”, quien es uno de los tres invictos que tiene el campeonato, viene de derrotar, bajo la lluvia, 2-1 a Comisión de Actividades Infantiles y con esa victoria, se afianzó en la cima del torneo y su sueño de llegar a la final, se acrecienta cada vez más.

Por su parte, el escolta Argentinos Diadema recibirá a Próspero Palazzo, en partido que será arbitrado por Guillermo Díaz.

Mientras tanto, por la Zona “A”, Tiro Federal recibirá al Deportivo Sarmiento con Sergio Corbalán como árbitro y General Saavedra hará lo propio ante Laprida, teniendo como juez principal a Diego Bayón.

Esta fecha se completará el miércoles de la próxima semana con los duelos entre Jorge Newbery-Petroquímica -el partido de la fecha- y Unión San Martín Azcuénaga-Comisión de Actividades Infantiles.

………………..

Programa de la 8ª fecha

DOMINGO 23 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

Zona “A”

- Tiro Federal vs Deportivo Sarmiento

Arbitro: Sergio Corbalán

Asistentes: Diego Schooff y Matías Ortiz.

Cancha: Tiro Federal.

General Saavedra vs Laprida

Arbitro: Diego Bayón

Asistentes: Gabriel Jarpa y Ernesto Corbalán.

Cancha: General Saavedra.

Zona “B”

Florentino Ameghino vs Huracán.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Lucas Bres y Víctor Velarde.

Cancha: Estadio Municipal Km 3.

Nota: El partido de Reserva se juega a las 13 en Ameghino.

Argentinos Diadema vs Próspero Palazzo

Arbitro: Guillermo Díaz.

Asistentes: Carlos Quintana y Jeremías Núñez.

Cancha: Argentinos Diadema.

MIERCOLES 26 (18:30 Primera – 16:00 Reserva)

Zona “A”

Jorge Newbery vs Petroquímica

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Gastón Verón.

Cancha: Jorge Newbery.

MIERCOLES 26 (18:30 Primera – 16:30 Reserva)

Zona “B”

- Unión San Martín Azcuénaga vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Blas Subelza.

Asistentes: Carlos Quintana y Yamila Ramos.

Cancha: USMA.

imagen