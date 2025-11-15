Petroquímica busca afianzarse en el Zonal "A"

Recibe este domingo a General Saavedra en el partido que se destaca de la 7ª fecha. Además juegan Laprida-Tiro, Palazzo-Ameghino y Diadema-USMA.

Con cuatro partidos, este domingo desde las 16 dará inicio la séptima fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El líder de la Zona “A”, Petroquímica recibirá a General Saavedra con la intención de afianzarse en la cima y soñar con llegar a la final.

El partido, que se jugará en cancha del “Verdolaga”, tendrá el arbitraje de Maximiliano Selg.

Además, Laprida recibirá a Tiro Federal, en partido que será controlado por Luis Fimiani.

El miércoles, mientras tanto, Jorge Newbery visitará desde las 18 al Deportivo Sarmiento.

Por la zona “B”, mientras tanto, Argentinos Diadema recibirá este domingo a Unión San Martín Azcuénaga. El árbitro del partido será Carlos Rujano, mientras que Próspero Palazzo se medirá en su cancha ante Florentino Ameghino, con Lucas Bres como juez principal. Queda pendiente, con miércoles a confirmar de por medio, Huracán-Comisión de Actividades Infantiles.

………………….

Programa de la 7ª fecha

DOMINGO 16 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

Zona “A”

- Laprida vs Tiro Federal.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Laprida.

- Petroquímica vs General Saavedra.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Petroquímica

Zona “B”

- Próspero Palazzo vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Argentinos Diadema vs USMA.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Argentinos Diadema.

MIERCOLES 19 (18:00 Primera – 16:00 Reserva)

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento vs Jorge Newbery.

Arbitro: Gastón Cejas.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

MIERCOLES 19 (a confirmar)

Zona “B”

- Huracán vs Comisión de Actividades Infantiles.

imagen