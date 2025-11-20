El “Globo” derrotó 2-1 a la CAI, mientras que el “Lobo” se impuso de visitante 4-2 ante Deportivo Sarmiento en los partidos que completaron la 7ª fecha del torneo Zonal A.

Huracán se afianza en la Zona B y Newbery sigue luchando en la A

Huracán y Jorge Newbery ganaron en los dos partidos que este miércoles completó el programa de la 7ª fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el “Globo”, que hizo de local en cancha del club General Saavedra, le ganó por 2-1 a Comisión de Actividades Infantiles, en uno de los encuentros jugados en horario nocturno y que terminó con lluvia.

Los tres goles del partido se convirtieron recién en el segundo tiempo. Huracán se llevó la victoria por los tantos de Maximiliano Benito (11’) y Leonardo San Martín (25’), mientras que la CAI descontó por intermedio de Lucas Palma a seis minutos del final del juego.

Con esa victoria, el “Globo” se afianza en la punta de la Zona “B” con 19 puntos y cada vez más sueña con un lugar en la final por el campeonato.

Por su parte, el que sigue dando pelea en la Zona “A” es Jorge Newbery, que derrotó de visitante 4-2 a Deportivo Sarmiento y continúa como escolta, ahora a dos puntos del líder Petroquímica (19), su rival en la próxima fecha.

El “Lobo”, que terminó con nueve por las expulsiones de Leonardo Valdez y Juan Pablo Schwazenberg, ganó con un doblete de Gadiel Domínguez y otro de Tahiel Cárcamo.

Además, en este partido jugado en el estadio “Pampa Zaldúa”, el arquero Federico Cardozo atajó un penal a poco del final.

El local, mientras tanto, que descontó por intermedio de Tomás Fuente y Renzo Baiz, terminó con diez en cancha porque el que vio la roja fue Víctor Cáceres.

Por otra parte, el club lacustre expresó luego, en su red social, “profundo repudio y malestar por el estado en que fue dejado el vestuario visitante, esperando que la situación no se vuelva a repetir y que se tomen las medidas necesarias para garantizar comportamientos acordes a los que nuestro fútbol merece”, dice el comunicado que aparece escrito en el Facebook del Club Deportivo Sarmiento.

Panorama de la 7ª fecha

DOMINGO 16

Zona “A”

- Laprida 7 / Tiro Federal 2.

- Petroquímica 4 / General Saavedra 2.

Zona “B”

- Próspero Palazzo 1 / Florentino Ameghino 0.

- USMA 0 / Argentinos Diadema 1

MIERCOLES 19

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 2 / Jorge Newbery 4.

Zona “B”

- Huracán 2 / Comisión de Actividades Infantiles 1.

Próxima fecha (8ª)

Zona “A”

- Tiro Federal vs Deportivo Sarmiento.

- Jorge Newbery vs Petroquímica.

- General Saavedra vs Laprida.

Zona “B”

- Florentino Ameghino vs Huracán.

- CAI vs USMA.

- Argentinos Diadema vs Próspero Palazzo.