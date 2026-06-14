New York Knicks se consagró campeón de la NBA

Derrotó 94-90 a San Antonio Spurs para ganar la serie final 4-1 y lograr así su primer título desde 1973. Jalen Brunson anotó 45 puntos y fue el MVP de las Finales.

Miles de aficionados de los New York Knicks celebraron en toda la ciudad la noche del sábado después de que el equipo derrotara a los San Antonio Spurs por 94-90 y lograra su primer título de la NBA desde 1973.

Los seguidores se concentraron frente al Madison Square Garden y en fiestas para ver el partido repartidas por toda la ciudad antes de lanzarse a las calles con la bocina final.

Los aficionados corearon, agitaron los colores del equipo, hicieron fotos y entonaron cánticos mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno.

Muchos calificaron la victoria de momento histórico para la ciudad, que pone fin a una espera de 53 años por un título de la NBA. Los conductores tocaban el claxon, mientras desconocidos se abrazaban y celebraban juntos en escenas de júbilo.

Los Knicks aseguraron el campeonato tras remontar una desventaja de 16 puntos en el quinto partido de las Finales de la NBA. El triunfo puso broche a unos playoffs dominantes y dio a la franquicia su tercer título de la NBA.

Para muchos seguidores, el triunfo fue algo más que baloncesto, ya que, según explicaban, este título ha unido a los neoyorquinos en una celebración largamente esperada durante décadas.

Jalen Brunson anotó 45 puntos, ‌la mayor cifra del partido, mientras los Knicks cerraban las Finales de la NBA, al mejor de siete juegos, en cinco encuentros, apenas días después ‌de completar la mayor remontada vista en la ronda por el campeonato.

Las remontadas han sido la tónica para los Knicks en esta serie, ya que se recuperaron de desventajas de dos dígitos en sus cuatro victorias en las Finales camino a su primer campeonato en 53 años.

“Estoy maravillado”, dijo un emocionado Brunson durante las celebraciones en la cancha mientras disfrutaba el momento. “Cada vez que alguien nos descartó, encontramos la manera de volver y hacer algo al respecto”.

Brunson fue nombrado MVP de las Finales después de que su incansable actuación hiciera que un numeroso grupo de aficionados de los Knicks que habían viajado coreara su nombre momentos antes de que se le otorgara el premio.

“Es todo con lo que soñamos”, expresó ‌sobre ganar el campeonato. “Por eso vine a Nueva York”.