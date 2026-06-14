Colapinto terminó octavo en Montmeló y sumó cuatro puntos en la Fórmula 1

El piloto argentino, con Alpine, finalizó entre los primeros diez durante el Gran Premio de Barcelona que se lo adjudicó el inglés Lewis Hamilton con Ferrari.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, volvió este domingo a sumar puntos (4) en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, al finalizar octavo en el Gran Premio de Barcelona, que se corrió en el circuito de Montmeló, en España.

La competencia tuvo como vencedor a Lewis Hamilton, con Ferrari, seguido de George Russell (Mercedes Benz) y Lando Norris (McLaren), podio liderado por pilotos británicos.

Colapinto había largado desde la 13ª ubicación con neumáticos blandos, aprovechó la estrategia y logró avanzar hasta meterse en la zona de puntos. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly terminó séptimo, por lo que completaron 10 puntos para la escudería.

En la largada, el nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, exprimió el rendimiento de los compuestos blandos y escaló rápidamente hasta el 11° puesto.

Sin embargo, perdió terreno ante el francés Isack Hadjar (que tuvo una mala largada pero se pudo recuperar) y quedó 12°. La competencia comenzó a mostrar su dureza desde temprano con los abandonos de Lance Stroll, por problemas en la caja de cambios de su Aston Martin, y Valtteri Bottas, quien debió retirarse por inconvenientes mecánicos en su Cadillac.

A medida que avanzó la carrera, Colapinto mantuvo un ritmo consistente y alcanzó la 10ª posición en la vuelta 40. En ese tramo, también abandonaron Alex Albon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso y Bearman-.

Mientras tanto, Hamilton construyó una actuación notable: tomó el el liderazgo en la vuelta 42 y encaminó a Ferrari hacia una victoria que lo volvió a poner en la pelea por el campeonato.

El desenlace fue tan inesperado como favorable para Alpine. Cuando Kimi Antonelli había superado a Russell y marchaba segundo, sufrió un abandono en la vuelta 62 sobre las 66 del circuito. Casi en simultáneo, Charles Leclerc también quedó fuera de competencia. Esos golpes de escena permitieron que Gasly finalizara séptimo y que Colapinto que estaba aferrado al décimo puesto manteniendo cinco segundos de ventaja sobre Lawson (Racing Bulls), avance hasta el octavo puesto.

Hamilton se quedó con el triunfo y celebró la victoria número 106 de su trayectoria, mientras que el argentino firmó una sólida actuación de supervivencia para volver a sumar cuatro puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.