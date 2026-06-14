Será este domingo desde las 10 en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón. Se juegan cuartos, semis revanchas y partidos de la 13ª fecha de la C17.

El Apertura de futsal promocional continúa con toda su definición

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará este domingo desde las 10 en el Gimnasio municipal Nº 2, con la disputa del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la programación contempla partidos de cuartos de final, semifinales revanchas, como así también encuentros de la 13ª fecha de la fase regular de la denominación C17 (2009/10).

El lunes, mientras tanto, la acción dará comienzo a partir de las 11, destacando que la actividad se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 1.

A continuación se detalla los resultados que se registraron este sábado como así también la programación a jugarse tanto el domingo como el lunes.

Panorama del sábado 13

DENOMINACION C-11 2015

Semifinal revancha

- Lanús Infantil 2 (Tomás Serón 2) / Comodoro FC 4 (Milo Andretta -Lorenzo Altamirano 2-Thiago Piñeiro).

- La Súper Económica 3 (Juan Cruz Arévalo-Constantino Mendes- Uriel Castillo) / El Lobito Infantil 2 (Benicio Pucheta-Gonzalo Alaniz).

DENOMINACION C-09 2017

Semifinal revancha

- Lanús 4 (Tadeo Domínguez 2-Valentino Quesada-Thiago Leal) /

PM FC Azul 0.

- El Lobito Futsal 1 (Darián Lavín). Alargue: 2 (Lionel Barrionuevo- Nicolás Ojeda) / JM Futsal 1 (Luca Yáñez). Alargue: 0.

DENOMINACION C-15

8vos. de final

- Los Matadores Azul 3 (Thiago Pereyra 3). Alargue: 4 (Matías Barrionuevo-Enzo Cabello-Thiago Lllanquín-Thiago Pereyra ) / Saavedra Futsal 3 (Lautaro Mercado-Bastián Yáñez-Ciro Kruger).

Alargue: 0.

- Lanús Infantil 5 (Tiziano Hernández 2-Giovanni Guinao-Dante Latorre 2) / Juanes Motos Futsal 0.

- La Súper Económica 2 (Bastian Chaile-Diego Grance). Alargue: 1 (Bastián Chaile). Penales: 3 (Stefano Iglesias-Thiago Muñoz- Gonzalo Godoy) / MyL Futsal 2 (Thiago Pinto-Martín Alarcón). Alargue: 1 (Mateo Leonidas Soto). Penales: 2 (Martín Alarcón -Mateo Leonidas Soto).

4tos de final

- CyS Futsal (A ) vs Los Matadores Rojo (B) 1.

- Los Titanes (C ) vs La Súper Económica (D) 4.

- 70/30 (E) vs Malvinas Club (F) 2.

- Lanús Infantil (G) vs Los Matadores Azl (H) 3.

Programa

domingo14