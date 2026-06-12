El futsal promocional continúa con la definición del torneo Apertura

La actividad se desarrollará este sábado y domingo en el Gimnasio municipal 2, mientras que el lunes, la acción se trasladará al escenario de Aristóbulo del Valle y Viamonte.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará en el fin de semana largo, con la definición del torneo Apertura 2026.

En ese contexto, el sábado y domingo, la actividad se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, mientras que el lunes, la acción tendrá lugar en el Gimnasio Nº 1, que se encuentra en Aristóbulo del Valle y Viamonte.

Cabe destacar que hasta el momento, el único campeón que tiene el certamen del futsal formativo es La Cigarra que empató 1-1 con MyL y se quedó con la gloria en la categoría C-09 2018.

A continuación se detalla la programación para este fin de semana, en donde están previstos partidos de semifinales revanchas, octavos y cuartos de final, finales de ida, como así también encuentros de la 13ª fecha de la denominación C-17, la única categoría que todavía no ingresa en su etapa de cruces.

Programa

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