Othar reconoció a los seleccionados comodorenses subcampeones nacionales de Futsal

El intendente agasajó a la selección femenina mayor, que se quedó con el segundo lugar en el certamen disputado en Comodoro Rivadavia, y al representativo masculino C20, que hizo lo propio en Corrientes. “Nos llena de orgullo cuando nuestros deportistas compiten al más alto nivel”, resaltó Macharashvili.

Las selecciones femenina mayor y masculina C20 de fútbol de salón, recibieron este miércoles un reconocimiento tras sus subcampeonatos nacionales en los Campeonatos Argentinos disputados en nuestra ciudad y Corrientes, respectivamente; competencias oficiales fiscalizadas por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

El acto se llevó adelante en el Hotel Deportivo, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la titular de la Liga de Futsal Femenina, Beatriz Neira; su par de la Liga de Futsal Principal, Gustavo Camino; los entrenadores Víctor Provoste (selección femenina) y Gastón García (seleccionado masculino C20); e integrantes de las delegaciones agasajadas.

Cabe destacar que dichos combinados vienen representando a la ciudad de gran manera en los últimos años, disputando instancias finales a nivel nacional, incrementando su nivel y ubicándose siempre entre los cuatro mejores del país. En el caso del seleccionado femenino mayor, obtuvo un tercer puesto en 2023, segundo en 2024, cuarto en 2025 y fue nuevamente subcampeón en 2026; mientras que la selección masculina C20 fue campeona en 2022 y logró el segundo lugar en 2023, 2025 y 2026.

Durante el agasajo, el intendente Othar Macharashvili expresó que “reconocerlos es importante por todo lo que hicieron y lo que vienen haciendo desde hace años. Verlos hoy en esta etapa, y haber visto a muchos desde más chicos llegar a una selección y que hoy sean subcampeones, es todo un proceso que se pudo hacer porque ustedes, los deportistas, le han puesto esa pasión y ese sacrificio. Atrás de ustedes están las familias, las organizaciones del futsal femenino y masculino, y un Estado que tomó esto como una política de apoyo al deporte y a la formación”.

“Estar en el podio de un torneo nacional es sinceramente para felicitarlo y para valorarlo. El que hayan salido subcampeones no es cosa de un día para otro, es trabajo. Por eso quiero felicitarlos y ratificar que vamos a seguir apostando y trabajando en tiempos difíciles. El deporte nos enseña y es la herramienta de transformación para estos momentos”, destacó el mandatario.

Merecida recompensa para un deporte amateur

Por su parte, el presidente de Comodoro Deportes, remarcó la importancia del protagonismo alcanzado y sostuvo que “todo aquel que ha hecho deporte sabe que, si antes de arrancar el torneo te ofrecen firmar que vas a jugar la final sin importar cómo salga, todos firmamos. El objetivo principal es llegar hasta el último día compitiendo, por eso el objetivo está cumplido: ser protagonistas. Felicito a los dos cuerpos técnicos porque sé cómo toman el compromiso en este deporte que es amateur, donde ponen de su tiempo y su dinero”.

“Me siento orgulloso de formar parte de una gestión que decidió poner al deporte adelante, y de ir a un Gimnasio Municipal N° 3 repleto, que es la casa del futsal femenino, jugando una final de un torneo nacional con el acompañamiento de la familia. El lunes 15 vamos a tener 24 equipos de futsal acá en la ciudad y ya podemos empezar a soñar con los mundiales, porque ustedes, los deportistas, están y son protagonistas. Miren el valor que tiene el lugar que se han ganado sin necesidad de llegar a levantar el primer lugar. Eso no lo regalen nunca y no lo negocien”, enfatizó Martínez.

A su turno, la titular de la Liga de Futsal Femenina, manifestó su agradecimiento hacia el municipio y el Ente por la iniciativa del reconocimiento y el acompañamiento constante. “Gracias, tanto a las chicas como a los chicos, por la buena representación, porque Comodoro quedó en lo más alto. Llegamos a una final, y logramos que nuestra ciudad se vislumbre para afuera con los muy buenos deportistas que tenemos. Estamos trabajando constantemente con el equipo técnico, las jugadoras y la familia. Con las chicas venimos haciendo podio hace cuatro años. Ya se nos va a dar, -auguró Neira-, así que a seguir trabajando para seguir mejorando y creciendo”.

En sintonía con este balance, Víctor Provoste, director técnico de la selección femenina mayor, destacó el valor histórico del torneo local y el desempeño del plantel. “Primero agradezco por la invitación y el reconocimiento. Estamos felices por el logro obtenido; sabemos qué hace 11 años no se jugaba un Argentino de selecciones en Comodoro y es una gran alegría haber participado con nuestra gente. Obtuvimos un segundo puesto más que importante. Sabíamos que enfrentar a Mendoza era un rival muy difícil, pero en los últimos cuatro años hemos estado compitiendo hasta el último día”, manifestó.

Asimismo, el entrenador del seleccionado masculino C20, Gastón García, se mostró “totalmente agradecido con el plantel de 15 jugadores que llevé al Argentino”. El director técnico valoró el esfuerzo del grupo señalando que “se logró otro subcampeonato; más allá de que todos vamos con el deseo de salir campeones, se seguirá trabajando y corrigiendo cosas para que el siguiente año se pueda traer el oro para Comodoro. Lo importante es competir y dejar bien representada a la ciudad, que es el primer objetivo que queremos todos”.

Por último, Gustavo Camino, presidente de la Asociación Futsal Principal, cerró el encuentro destacando el rol de la comunidad y la infraestructura local. “Como dirigente local, uno agradece en primer lugar a cada una de las familias que acompañan. En la selección femenina vi mucha renovación y me alegró, porque creemos que tenemos material para rato. Lograr que un torneo nacional salga bien en Comodoro es gracias al apoyo del Estado Municipal, que nos garantiza la hotelería y la infraestructura para que otras delegaciones del país se sientan como en casa”, expresó.

“Hoy me toca cubrir el lugar de vicepresidente de la de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) y quiero felicitar a Comodoro nuevamente. No es fácil en el resto del país tener la posibilidad que tiene esta ciudad. Sigamos aprovechando este acompañamiento que permite que la Confederación tenga a Comodoro Rivadavia como una sede fija e importante de los torneos nacionales año a año”, finalizó.