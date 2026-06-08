Empató 1-1 con MyL y conquistó el título del torneo que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

La Cigarra es campeón del Apertura en la C-09 2018 del futsal formativo

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La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el fin de semana con la definición del torneo Apertura 2026.

La actividad tuvo lugar tanto en el Gimnasio municipal Nº 2, como así también en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3

En ese contexto, La Cigarra se consagró campeón del certamen en la denominación C-09 2018 al empatar con MyL Futsal 1-1. Lohan Rementería marcó el tanto del flamante ganador del título, mientras que Leonel Vargas fue autor del equipo que terminó subcampeón del torneo.

De esa manera, se definió el primer campeón de la rama infantil.

Asimismo, se jugaron las semifinales de ida en la C-11 2015 y 2016, como así también en la C-09 2017.

Por su parte, en la C-13 se desarrollaron los octavos de final, donde quedaron definidos los cruces de cuartos: Lanús Infantil “A”-Inter; Parma Futsal-La Cigarra; Los Matadores-Halcones Dorados FC y

Saavedra Futsal-Casino CR.

Lo mismo sucedió en la C-15, aunque resta definir dos cruces ya que el partido que La Súper Económica le ganaba 2-1 a MyL, tuvo que ser suspendido por la lesión que sufrió un jugador.

Los únicos que se confirmaron son: CyS Futsal-Los Matadores Rojo y 70/30-Malvinas Club. Resta definir el rival de Los Titanes FC y el cruce que falta para completar el cuadro de cuartos.

Mientras que en la C-17, la única categoría que está todavía en su fase regular, hubo doble triunfo de Los Amigos del Poli. Primero goleó 15-1 a los pibes de 70/30 y luego superó por 5-2 a Los Titanes FC.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

Semifinal ida

- Comodoro FC 4 (Alfie Andretta 2-Milo Andretta-Lorenzo Altamirano) / Lanús Infantil 2 (Tomás Serón-Lorenzo Rodríguez).

- El Lobito Infantil 0 / La Súper Económica 3 (Francis De Vadillo 2- Uriel Castillo).

DENOMINACION C-11 2016

Semifinal ida

- Lanús 0 / El Lobito Infantil 5 (Tahiel Huanchullán-Román Cisneros -Caleb Canales 2-Benjamín Vargas).

- Halcones Dorados FC 2 (Gael Holgado 2) / La Súper Económica 5 (Constantino Mendes-Uriel Castillo 3-Emanuel Vargas).

DENOMINACION C-09 2017

Semifinal ida

- PM FC Azul 0 / Lanús 1 (Valentino Quesada).

- JM Futsal 1 (Lucas Yáñez) / El Lobito Futsal 1 (Santino Care).

DENOMINACION C-09 2018

Final revancha

- MyL Futsal 1 (Leonel Vargas) / La Cigarra 1 (Lohan Rementería).

Cuadro de honor C-09 2018

Valla menos vencida: Nehemías Palomo / Julián Moraga (JM Futsal).

Goleador: Facundo Carro Llesona (PM FC Azul, 15 tantos).

Equipo correcto: Juanes Motos Futsal:

Jugador destacado: Román Maliqueo (La Cigarra).

Posiciones finales: 1) La Cigarra, 2) MyL Futsal, 3) JM Futsal y 4) PM FC Azul.

Plantel campeón: Lohan Rementería, Bautista Delgado, Erik Cabañas, Lucca Aravena, Luan Hernández, Lucca Bustos, Lohan Vidal, Román Maliqueo y Bastián Quintulen. DT: Cristian Pérez. AC: Belén Cárcamo.

DENOMINACION C-13

8vos de final

- Juanes Motos Futsal 4 (Benjamín Barrientos-Juan Manuel Cantallops-Mateo Ceballos 2). Alargue: 1 (Mateo Ceballos). Penales: 0 / La Cigarra 4 (Jeremías Soto 3-Tiziano Flores). Alargue: 1 (Genaro Corrales). Penales: 2 (Uriel Barrientos-Tiziano Flores).

- Parma Futsal 3 (Máximo Soto-Lautaro Herrera 2) / MyL Futsal 1 (Joaquín Tejada).

- Inter 2 (Diego Bravo-Stefano González) / Los Amigos FC 1 (Gael Velásquez).

- Lanús Infantil “B” 1 (Juanse Ruiz) / Casino CR 3 (Rodrigo Manjón-Lautaro Rivera-Benjamín Rodríguez).

- Guerreros FC 2 (Benjamín Barrientos-Martín González) / Saavedra Futsal 3 (Dylan Gherardi 2-Giovanni Mondragón).

- Halcones Dorados FC 4 (Tiziano Aguilar 3-Vladimir Cárcamo) / La 14 FC 2 (Benicio Loncón 2).

- Lanús Infantil “A” 2 (Lían Cárcamo) / El Pilar Azul 0.

- Los Matadores 5 (Emanuel Aguilar-Joaquín Hidalgo-Ignacio Navarrete 3) / JM Futsal 0.

4tos. de final

- Lanús Infantil “A” (A) vs Inter (B) 1.

- Parma Futsal (C) vs La Cigarra (D) 4.

- Los Matadores (E) vs Halcones Dorados FC (F) 2.

- Saavedra Futsal (G) vs Casino CR (H) 3.

DENOMINACION C-15

8vos. de final

- Lanús 5 (Enzo Loncón-Santino Ojeda-Lautaro Ríos-Ian Villalba 2). Alargue: 0. Penales: 2 (Blas Pereyra-Ian Villalba) / Los Matadores Rojo 5 (Tiago Viana-Fabio Zamora-Zahir Duré 2 -Lautaro Poveda).

Alargue: 0. Penales: 3 (Tiago Viana-Zahir Duré, Fabio Zamora).

- Malvinas Club 3 (Ciro Uribe-The Uribe-Renzo Lastre) / Galácticos 0.

- La Súper Económica 2 (Bastian Chaile-Diego Grance) / MyL Futsal 1 (Martín Alarcón). Resultado parcial. El partido fue suspendido por lesión de un jugador.

- CyS Futsal 8 (Leonel Robledo 2-Thigo Cancino 2-Alex Díaz-Santino Díaz 3) / Deportivo DM 0.

- Los Titanes FC 4 (Bruno Salvo 2-Mateo Vera-Martín Tapia) / Casino CR 1 (León González).

- 70/30 6 (Ian Asencio 3-Bautista Barría-Carlos Colivoro 2) / Milan Futsal 3 (Iker San Martín-Fauto Farías-Tiziano Argüello).

4tos. de final

- CyS Futsal (A) vs Los Matadores Rojo (B) 1.

- Los Titanes FC (C) vs (D) 4.

- 70/30 (E) vs Malvinas Club (F) 2.

- (G) vs (H) 3.

DENOMINACION C-17

11ª fecha

- Amigos del Poli 15 (Emanuel Medina-Bautista Galván-Matías Mercado 11-Luciano Santander-Leandro Ibáñez) / 70/30 1 (Lucas Cortez).

12ª fecha

- Amigos del Poli 5 (Emanuel Medina-Matías Mercado-Luciano Santander 2-Santiago Angulo) / Los Titanes FC 2 (Miguel Loncón 2).