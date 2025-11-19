Huracán recibe en cancha de Saavedra a la CAI por la zona “B”, mientras que Jorge Newbery visita a Deportivo Sarmiento por la “A”.

La séptima fecha del Zonal "A" se completa este miércoles

Con dos partidos, este miércoles se completará la séptima fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Huracán, líder solitario de la Zona “B”, recibirá -en cancha de General Saavedra- a Comisión de Actividades Infantiles, que se ubica tercero en las posiciones.

El árbitro del partido, que dará comienzo a las 19, será Diego Schooff, quien estará asistido por Maximiliano Selg y Edgardo Aráoz.

Por su parte, Jorge Newbery, que marcha como escolta en la Zona “A”, visitará a Deportivo Sarmiento, que está en el cuarto escalón.

El encuentro, que se jugará en el estadio “Pampa Zaldúa, dará comienzo a las 18, y tendrá el arbitraje principal de Gabriel Jarpa, quien estará acompañado por Carlos Quintana y Gastón Cejas.

El “Lobo” necesita la victoria para seguir con chances de meterse directamente en la final por el campeonato ya que el domingo, Petroquímica volvió a ganar (4-2) a General Saavedra y de esa manera se afirmó en la cima.

Cabe destacar que ambos partidos se jugarán sin la presencia de público visitante.

Panorama de la 7ª fecha

DOMINGO 16

Zona “A”

- Laprida 7 / Tiro Federal 2.

- Petroquímica 4 / General Saavedra 2.

Zona “B”

- Próspero Palazzo 1 / Florentino Ameghino 0.

- USMA 0 / Argentinos Diadema 1

MIERCOLES 19 (18:00 Primera – 16:00 Reserva)

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento vs Jorge Newbery.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Carlos Quintana y Gastón Cejas.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

MIERCOLES 19 (19:00 Primera – 17:00 Reserva)

Zona “B”

- Huracán vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Maximiliano Selg y Edgardo Aráoz.

Cancha: General Saavedra.