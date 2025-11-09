Huracán y Petroquímica siguen firmes en la punta

El “Globo” venció 1-0 a Diadema y se afirma en la zona “B”, el “Verdolaga” le ganó por idéntico marcador a Laprida y se afianza en la “A”. También ganaron Saavedra y USMA.

Se disputó este domingo, de manera parcial, la sexta fecha -primera de la segunda rueda- del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Los líderes Petroquímica en la Zona “A” y Huracán en la “B” volvieron a ganar por lo que se mantienen como líderes en sus respectivos grupos.

En el estadio Domingo Perea, Petroquímica se llevó un valioso triunfo por 1-0 ante Laprida con gol marcado por Aaron Cruzado.

De esa manera, el “Verdolaga” se afirma en la punta de la “A” y sueña con quedarse con un lugar en la final por el campeonato.

Por su parte, en el otro partido del grupo, General Saavedra goleó de local 4-1 a Deportivo Sarmiento. Oscar Marchant, Santino Barrientos, Jesús Molina y Lucas Vargas, marcaron los goles del equipo del “Parque”.

En el “Depo”, que terminó con diez por expulsión de Rafael Albistur, marcó Víctor Cáceres.

Además, el arquero Luciano Iturrioz, de Saavedra, le contuvo un penal en la primera etapa a Elías Zupán.

La fecha se completará el próximo miércoles, cuando Jorge Newbery visite a Tiro Federal.

Mientras tanto, en la Zona “B”, Huracán se llevó de Kilómetro 27 una gran victoria ante Argentinos Diadema a quien le ganó por 1-0. El gol del partido lo marcó Rodrigo Ledesma, al minuto del segundo tiempo.

De esa manera, el “Globo” se afirma en la punta de su grupo, y también se permite soñar con llegar a la ansiada definición del torneo.

En el otro encuentro, en el Nido, Unión San Martín Azcuénaga le ganó 3-2 a Próspero Palazzo. Los goles del elenco “patricio” los marcaron Jonathan Molina -dos- y Román Herrera.

El miércoles, mientras tanto, este grupo se completará con el partido entre Florentino Ameghino y Comisión de Actividades Infantiles, en horario y cancha a confirmar.

POSICIONES

Zona “A”: 1) Petroquímica 16 puntos, 2) Jorge Newbery 11, 3) General Saavedra 10, 4) Deportivo Sarmiento 9, 5) Laprida 3 y 6) Tiro Federal 0.

Zona “B”: 1) Huracán 16 puntos, 2) Argentinos Diadema 9, 3) USMA 9, 4) CAI 8, 5) Próspero Palazzo 7 y 6) Florentino Ameghino 0.

……………….

Panorama de la 6ª fecha

DOMINGO 9

Zona “A”

- General Saavedra 4 / Deportivo Sarmiento 1.

- Laprida 0 / Petroquímica 1.

Zona “B”

- Argentinos Diadema 0 / Huracán 1.

- Próspero Palazzo 2 / USMA 3.

MIERCOLES 12 (19:30 Primera – 17:30 Reserva)

Zona “A”

- Tiro Federal vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Diego Bayón y Gastón Verón.

Cancha: Tiro Federal

MIERCOLES 12 (a confirmar horario)

Zona “B”

- Florentino Ameghino vs CAI.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Blas Subelza.

Cancha: a confirmar.