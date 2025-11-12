Este miércoles, Newbery visita a Tiro y la CAI a Ameghino.

Se completa la sexta fecha de la A

Con dos partidos, se completará este miércoles la sexta fecha del torneo Zonal A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Por el grupo A, Jorge Newbery visitará desde las 19:30 a Tiro Federal, con el objetivo de conseguir una victoria ante el colista -ya descendido-, y así acercarse a dos unidades del líder Petroquímica.

El árbitro del partido será Maximiliano Selg, quien estará acompañado por Diego Bayón y Gastón Verón.

Por otra parte, en la zona B, la Comisión de Actividades Infantiles visitará -en cancha de Ferrocarril del Estado- a Florentino Ameghino en busca de una victoria que le permita quedar como escolta de Huracán, a cinco puntos.

El partido, que dará comienzo a las 20, tendrá el arbitraje de Gabriel Garpa, mientras que Marcelo Ugarte y Blas Subelza serán los asistentes de línea.

POSICIONES

Zona “A”: 1) Petroquímica 16 puntos, 2) Jorge Newbery 11, 3) General Saavedra 10, 4) Deportivo Sarmiento 9, 5) Laprida 3 y 6) Tiro Federal 0.

Zona “B”: 1) Huracán 16 puntos, 2) Argentinos Diadema 9, 3) USMA 9, 4) CAI 8, 5) Próspero Palazzo 7 y 6) Florentino Ameghino 0.

Panorama de la 6ª fecha

DOMINGO 9

Zona “A”

- General Saavedra 4 / Deportivo Sarmiento 1.

- Laprida 0 / Petroquímica 1.

Zona “B”

- Argentinos Diadema 0 / Huracán 1.

- Próspero Palazzo 2 / USMA 3.

MIERCOLES 12 (19:30 Primera – 17:30 Reserva)

Zona “A”

- Tiro Federal vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Diego Bayón y Gastón Verón.

Cancha: Tiro Federal

MIERCOLES 12 (20:00 Primera – 18:00 Reserva)

Zona “B”

- Florentino Ameghino vs CAI.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Blas Subelza.

Cancha: Ferrocarril del Estado.