El “Lobo” se impuso 6-0 ante Tiro Federal, mientras que el “Azzurro” derrotó 3-0 a Florentino Ameghino por el torneo Zonal “A”.

Newbery y la CAI golearon en el cierre de la 6ª fecha

Con dos partidos y con goleadas incluidas, se completó este miércoles, en horario nocturno, la sexta fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Jorge Newbery se impuso como visitante 6-0 ante Tiro Federal, mientras que Comisión de Actividades Infantiles le ganó -en cancha de Ferrocarril del Estado- por 3-0 a Florentino Ameghino.

El “Lobo” obtuvo un cómodo triunfo por los dos goles de Gadiel Domínguez, mientras que los restantes los marcaron Ariel Rubio, Nasael Quesada, Leonardo Valdéz y el juvenil Tahiel Cárcamo.

De esa manera, el equipo de Hugo Barrientos, suma 14 puntos en la Zona “A” y se ubica a dos del líder Petroquímica, destacando que ambos se encuentran invictos.

Por su parte, la CAI se fue de “La Salitrera” con un gran triunfo ante el CAFA. Un doblete del delantero Lucas Palma y un gol del defensor Román Ivanoff, le permitieron al equipo, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, quedarse con la victoria y saltar al segundo puesto de la Zona “B”, que tiene como único líder a Huracán, el otro equipo que todavía no perdió en el presente certamen.

POSICIONES

Zona “A”: 1) Petroquímica 16 puntos, 2) Jorge Newbery 14, 3) General Saavedra 10, 4) Deportivo Sarmiento 9, 5) Laprida 3 y 6) Tiro Federal 0.

Zona “B”: 1) Huracán 16 puntos, 2) CAI 11, 3) Argentinos Diadema 9, 4) USMA 9, 5) Próspero Palazzo 7 y 6) Florentino Ameghino 0.

Panorama de la 6ª fecha

DOMINGO 9

Zona “A”

- General Saavedra 4 / Deportivo Sarmiento 1.

- Laprida 0 / Petroquímica 1.

Zona “B”

- Argentinos Diadema 0 / Huracán 1.

- Próspero Palazzo 2 / USMA 3.

MIERCOLES 12

Zona “A”

- Tiro Federal 0 / Jorge Newbery 6.

MIERCOLES 12

Zona “B”

- Florentino Ameghino 0 / CAI 3.

Próxima fecha (7ª)

Zona “A”

- Laprida vs Tiro Federal.

- Petroquímica vs General Saavedra.

- Deportivo Sarmiento vs Jorge Newbery.

Zona “B”

- Próspero Palazzo vs Florentino Ameghino.

- USMA vs Argentinos Diadema.

- Huracán vs CAI.

Foto: Prensa Jorge Newbery.