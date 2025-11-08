El Zonal "A" arranca la segunda rueda

Será este domingo a las 13:30. Petroquímica visita a Laprida y Huracán hace lo propio ante Diadema. También juegan Saavedra-Sarmiento y Palazzo-USMA.

Con la disputa de cuatro partidos y en el horario especial de las 13:30 por el Superclásico entre Boca y River, este domingo se jugará, de manera parcial, la sexta fecha -primera de la segunda rueda- del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Por la zona “A”, el puntero e invicto Petroquímica visitará a Laprida, en partido que será arbitrado por Diego Schooff.

El “Verdolaga” viene de golear 5-0 a Tiro Federal, mientras que el “Canario” cayó de local 2-1 ante Deportivo Sarmiento.

Por la “B”, el líder y también invicto Huracán, irá hasta Kilómetro 27 para medirse con Argentinos Diadema. El partido será controlado por Gabriel Jarpa.

El “Globo”, por su parte, viene de derrotar de visitante 2-1 a Próspero Palazzo, mientras que Diadema, que ahora es escolta, logró un gran triunfo de local por 2-1 ante Comisión de Actividades Infantiles, resultado que le permitió saltar al segundo puesto.

En los otros dos partidos que se jugarán este domingo, General Saavedra, que viene de empatar 1-1 ante Jorge Newbery -resignó la cima pero no el invicto-, recibirá a Deportivo Sarmiento. Luis Fimiani será el encargado de impartir justicia en el Parque.

Mientras que en el “Nido”, Palazzo buscará volver a la victoria cuando reciba a Unión San Martín Azcuénaga, que viene de ganarle 2-1 a Florentino Ameghino. El juez principal será Brian Jerosimich.

Esta fecha se completará el miércoles 12. Newbery visitará al descendido Tiro Federal, mientras que la CAI hará lo propio ante Florentino Ameghino en horario y campo de juego a confirmar.

Cabe destacar que en cada uno de los escenarios designados, se jugará sin la presencia de público visitante.

……………….

Programa de la 6ª fecha

DOMINGO 9 (13:30 Primera - 11:00 Reserva)

Zona “A”

- General Saavedra vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Sergio Corbalán y Víctor Valderde.

Cancha: General Saavedra.

- Laprida vs Petroquímica.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Daniel Sosa y Luis Marcial.

Cancha: Laprida.

Zona “B”

- Argentinos Diadema vs Huracán.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Gastón Cejas y Jeremías Núñez.

Cancha: Argentinos Diadema.

- Próspero Palazzo vs USMA.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Asistentes: Guillermo Díaz y Carlos Flores.

Cancha: Próspero Palazzo.

MIERCOLES 12 (19:30 Primera – 17:30 Reserva)

Zona “A”

- Tiro Federal vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Diego Bayón y Gastón Verón.

Cancha: Tiro Federal

MIERCOLES 12 (a confirmar horario)

Zona “B”

- Florentino Ameghino vs CAI.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Blas Subelza.

Cancha: a confirmar.

imagen