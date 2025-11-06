El “Lobo” empató 1-1 con Saavedra y le dejó el liderazgo de la Zona “A” a Petroquímica. Diadema ganó 2-1 y es el nuevo escolta de Huracán en la “B” del Torneo Zonal “A”.

Jorge Newbery se bajó de la punta y Diadema venció a CAI

Con dos partidos, se completó este miércoles la quinta fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Jorge Newbery empató 1-1 de visitante frente a General Saavedra, y con ese marcador, se bajó de la punta, dejándole el liderazgo en soledad a Petroquímica.

El “Lobo” se había puesto en ventaja por intermedio de Gabriel Gallardo, pero el “Parque” lo empató en el segundo tiempo a través de Jesús Molina.

De esa manera, Newbery, que presentó los debuts del delantero sarmientino Leonel Ruiz y de Luka Herrera, resignó la cima de su grupo.

Por su parte, Argentinos Diadema logró un gran triunfo de local al imponerse por 2-1 ante Comisión de Actividades Infantiles.

El elenco de Kilómetro 27 ganó con goles de Marcos Rilo (40’ PT y Axel Romero (41’ST), mientras que Facundo Vilte, había puesto en ventaja al conjunto “azzurro” a los 19’ de la etapa inicial.

Con ese resultado, la CAI, que se quedó sin invicto, ahora marcha en el tercer lugar, mientras que Diadema saltó al segundo puesto de la Zona “B”, que tiene como único líder a Huracán.

Cabe destacar que con estos dos partidos, se cerró la primera rueda del campeonato.

POSICIONES

Zona “A”: 1) Petroquímica 13 puntos, 2) Jorge Newbery 11, 3) Deportivo Sarmiento 9, 4) General Saavedra 7, 5) Laprida 3 y 6) Tiro Federal 0.

Zona “B”: 1) Huracán 13 puntos, 2) Argentinos Diadema 9, 3) CAI 8, 4) Próspero Palazzo 7, 5) USMA 6 y 6) Florentino Ameghino 0.

Panorama de la 5ª fecha

Zona “A”

- Petroquímica 5 / Tiro Federal 0.

- Laprida 1 / Deportivo Sarmiento 2.

- General Saavedra 1 / Jorge Newbery 1.

Zona “B”

- USMA 2 / Florentino Ameghino 1.

- Próspero Palazzo 1 / Huracán 2.

- Argentinos Diadema 2 / CAI 1.

Próxima fecha (6ª, 1ª de la segunda rueda)

Zona “A”

- Tiro Federal vs Jorge Newbery.

- General Saavedra vs Deportivo Sarmiento.

- Laprida vs Petroquímica.

Zona “B”

- Florentino Ameghino vs CAI.

- Argentinos Diadema vs Huracán.

- Próspero Palazzo vs USMA.