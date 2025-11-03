Ganaron Huracán y Petroquímica; Tiro Federal descendió a la "B"

El “Globo” venció 2-1 a Palazzo, mientras que el “Verdolaga” goleó 5-0 a Tiro y lo mandó a la B. También ganaron USMA y Sarmiento.

Con cuatro encuentros, este domingo se puso en marcha la quinta fecha del torneo Zonal “A”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Hubo victorias de Huracán y Petroquímica que les permiten seguir en lo más alto en sus respectivas zonas, y se produjo el descenso de Tiro Federal. Además, ganaron el Deportivo Sarmiento y Unión San Martín Azcuénaga.

Por la zona “A”, Petroquímica se afirmó en la punta del campeonato y por ahora es único líder en su grupo. Fue al golear de local por 5-0 a Tiro Federal, con dos tantos de Ezequiel Aybar, mientras que los restantes los marcaron Benjamín Herrera, Aarón Cruzado y Santiago Olmos.

Con ese resultado, el “Verdolaga” se afirma en la cima, mientras que Tiro descendió a la división “B”.

Por su parte, Deportivo Sarmiento, con dos tantos de Elías Zupán, derrotó de visitante por 2-1 a Laprida. Kevin Olmos marcó el tanto del dueño de casa.

Mientras tanto, en la zona “B”, Huracán, que arrancó perdiendo, se repuso en el “Nido” y con goles de Dalmiro Likievicz y Joaquín Tula, derrotó 2-1 a Próspero Palazzo. El gol del “Aguilucho” lo marcó Santiago Palacios.

Con esa victoria, el “Globo” se afianza en la cima de su grupo con 13 puntos.

Mientras que Unión San Martín Azcuénaga logró un valioso triunfo de local ante Florentino Ameghino por 2-1. Los dos goles del elenco “patricio” los marcó Franco Antignir, uno en cada tiempo, mientras que Ignacio Román, había puesto en ventaja al CAFA, que se ubica último en el grupo y todavía sin unidades.

Los dos equipos terminaron el segundo tiempo con uno menos en el “Armando Avila”. Por el lado del local vio la roja Tomás Taquías, mientras que en la visita se fue Eric Castro.

La fecha se completará el miércoles con dos partidos. Jorge Newbery visitará a General Saavedra por la Zona “A”, mientras que por la “B”, Comisión de Actividades Infantiles irá hasta Kilómetro 27 para medirse con el local Argentinos Diadema.

Panorama de la 5ª fecha

DOMINGO 2

Zona “A”

- Petroquímica 5 / Tiro Federal 0.

- Laprida 1 / Deportivo Sarmiento 2.

Zona “B”

- USMA 2 / Florentino Ameghino 1.

- Próspero Palazzo 1 / Huracán 2.

MIRCOLES 5 (18:00 Primera -16:00 Reserva)

Zona “A”

- General Saavedra vs Jorge Newbery.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Daniel Sosa y Carlos Flores.

Cancha: General Saavedra.

MIERCOLES 5 (19:00 Primera – 16:00 Reserva)

Zona “B”

- Argentinos Diadema vs CAI.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Sergio Corbalán y Luis Marcial.

Cancha: Argentinos Diadema.

