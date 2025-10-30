Newbery goleó y sigue arriba en el Zonal "A"

El “Lobo” se impuso de local 3-0 ante Laprida, mientras que la CAI empató 1-1 con Próspero Palazzo en los partidos que completaron la cuarta fecha.

Jorge Newbery goleó este miércoles como local a Laprida por 3-0 y de ese modo sigue -junto con Petroquímica- como líder de la Zona “A” del torneo Zonal “A” que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en La Madriguera, tuvo el arbitraje de Sergio Corbalán y fue sin la asistencia de público visitante.

El “Lobo”, que volvió a tener en el banco a Hugo Barrientos como su entrenador -cuarto ciclo en el Aeronauta-, se quedó con los tres puntos por los goles que marcaron el juvenil mediocampista Gonzalo Vargas -segundo tanto en Primera-, el delantero Kevin Herrero y el volante Marcos Giacovino, este último desde el punto del penal.

De ese modo, Newbery lidera con 10 puntos la tabla de la Zona “A”, destacando que la misma cantidad tiene Petroquímica, aunque la diferencia de gol favorece al elenco de barrio 9 de Julio.

Por su parte, en cancha de Argentinos Diadema, Comisión de Actividades Infantiles no pudo sostenerse en la cima de la Zona “B” al igualar 1-1 ante Próspero Palazzo.

El “Aguilucho” abrió el marcador por intermedio de Josué Jara a los 43’ de la primera etapa, mientras que Lucas Palma, a los 21’ del complemento, empató el partido para el cuadro dirigido por Nicolás Segura y Andrés Silvera.

De esa manera, Huracán quedó como único líder del grupo con 10 puntos, seguido de la CAI con 8, mientras que Palazzo lo sigue con 7 entre las principales posiciones del campeonato.

POSICIONES

Zona “A”: Jorge Newbery 10 puntos, Petroquímica 10, Deportivo Sarmiento 6, General Saavedra 6, Laprida 3 y Tiro Federal 0.

Zona “B”: Huracán 10 puntos, CAI 8, Próspero Palazzo 7, Argentinos Diadema 6, Unión San Martín Azcuénaga 3 y Florentino Ameghino 0.

……………….

Panorama de la 4ª fecha

MIERCOLES 29

- Jorge Newbery 3 / Laprida 0.

MIERCOLES 29

- CAI 1 / Próspero Palazzo 1.

Jugados

VIERNES 17

- Argentinos Diadema 2 / Florentino Ameghino 0.

SABADO 18

- Huracán 3 / USMA 0.

- Deportivo Sarmiento 1 / Petroquímica 2.

DOMINGO 19

- Tiro Federal 2 / General Saavedra 3.

Próxima fecha (5ª)

Zona “A”

- Petroquímica vs Tiro Federal.

- Laprida vs Deportivo Sarmiento.

- General Saavedra vs Jorge Newbery.

Zona “B”

- USMA vs Florentino Ameghino.

- Próspero Palazzo vs Huracán.

- Argentinos Diadema vs CAI.

Foto: Prensa Jorge Newbery.